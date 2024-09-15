НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Предложение о повышении платы за визит в EMO, скандал с визитом парламентариев в Китай, предъявление подозрения Калле Лаанету

Предложение о повышении цены некоторых медуслуг

10 сентября стало известно о предложении министра здравоохранения Рийны Сиккут о повышении платы за посещение врача-специалиста. Согласно идее, стоимость визита для трудоустроенных жителей Эстонии вырастет с нынешних пяти евро до 20 евро.

При этом плата за посещение врача-специалиста для пенсионеров и детей по-прежнему будет составлять пять евро.

Кроме того, согласно предложению министра здравоохранения, в будущем визит в отделение неотложной помощи (EMO) также увеличится до 20 евро.

Отделение неотложной помощи (EMO) в больнице PERH. Фото: Rasmus Rebase

Эстонский союз центров здоровья первичного уровня выступил с заявлением о том, что повышение платы за посещение врачей-специалистов приведет к увеличению нагрузки на семейных врачей и центры здоровья, поэтому центры здоровья должны получить гибкость и свободу решений в организации своей работы, которая в настоящее время ограничена законом.

По словам семейного врача и члена правления Эстонского союза центров здоровья первичного уровня Аннели Тальвик, первичная медпомощь уже находится под давлением, и, к сожалению, уже и на прием к семейному врачу выстраиваются очереди.

Скандал с поездкой парламентариев в КНР

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что вице-спикер Рийгикогу, председатель депутатской группы по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ) взял с собой в рабочую поездку в Китай и свою супругу. Расходы депутатов Рийгикогу и супруги Кивимяги в Китае оплатила Китайская Народная Республика.