Главными событиями уходящей недели стало выдвижение министром здравоохранения инициативы повысить плату за визит в EMO и к врачу-специалисту, сканадал вокруг визита делегации Рийгикогу в Пекин, а также предъявление подозрения в преступлении экс-министру юстиции.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Предложение о повышении платы за визит в EMO, скандал с визитом парламентариев в Китай, предъявление подозрения Калле Лаанету
Предложение о повышении цены некоторых медуслуг
10 сентября стало известно о предложении министра здравоохранения Рийны Сиккут о повышении платы за посещение врача-специалиста. Согласно идее, стоимость визита для трудоустроенных жителей Эстонии вырастет с нынешних пяти евро до 20 евро.
При этом плата за посещение врача-специалиста для пенсионеров и детей по-прежнему будет составлять пять евро.
Кроме того, согласно предложению министра здравоохранения, в будущем визит в отделение неотложной помощи (EMO) также увеличится до 20 евро.
Эстонский союз центров здоровья первичного уровня выступил с заявлением о том, что повышение платы за посещение врачей-специалистов приведет к увеличению нагрузки на семейных врачей и центры здоровья, поэтому центры здоровья должны получить гибкость и свободу решений в организации своей работы, которая в настоящее время ограничена законом.
По словам семейного врача и члена правления Эстонского союза центров здоровья первичного уровня Аннели Тальвик, первичная медпомощь уже находится под давлением, и, к сожалению, уже и на прием к семейному врачу выстраиваются очереди.
Скандал с поездкой парламентариев в КНР
Во вторник, 10 сентября, стало известно, что вице-спикер Рийгикогу, председатель депутатской группы по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ) взял с собой в рабочую поездку в Китай и свою супругу. Расходы депутатов Рийгикогу и супруги Кивимяги в Китае оплатила Китайская Народная Республика.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что, по его мнению, визит выглядит не очень хорошо, и именно потому, что Китай частично оплатил расходы депутатов Рийгикогу.
Спикер Рийикогу Лаури Хуссар рассказал, что у него визит эстонской делегации в Пекин вызвал двоякие чувства. С одной стороны, он не одобряет политику, которую Китай проводит как внутри страны, так и во внешнем мире, с другой стороны, Китай - крупный игрок на мировой арене, отношения с которым необходимо поддерживать.
Хуссар добавил, что визит группы по связям с Китаем не отвлекает внимание от нарушения прав человека и демократических ценностей в этой стране. «Отдельно заслуживает осуждения поддержка Китаем России, ведущей агрессивную войну. Все международное сообщество должно оказывать давление на Китай, чтобы поддержка агрессора прекратилась», - добавил Хуссар.
Визит эстонской делегации в Пекин вызвал немало критики у представителей общественности. Postimees в редакционной колонке указал, что маловероятно, что Кивимяги и другие депутаты Рийгикогу отправились в Пекин, чтобы напомнить о продолжающейся оккупации Тибета, концентрационных лагерях для уйгуров или нарушениях прав человека в Гонконге, которые Китай обещал соблюдать после возвращения бывшей британской колонии под его контроль.
После восстановления независимости Эстонии взаимодействие с Китайской Народной Республикой обосновывалось необходимостью найти великую державу, которая могла бы уравновесить интересы России в странах Балтии. Однако этот аргумент неубедителен.
Сегодняшнее отношение Китая к событиям в Украине не вселяет уверенность в том, что Китай поддержит страны Балтии в случае агрессии со стороны России. Хотя Китай публично не может поддерживать разделение Украины, он не предпринял реальных шагов для прекращения войны.
Предъявление подозрений Лаанету
Центральная криминальная полиция предъявила бывшему министру юстиции Калле Лаанету (Партия реформ) подозрение в мошенничестве в связи с возмещением его счетов за квартиру.
Глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп заявил, что полиция взяла показания у Калле Лаанета и подозревает его в мошенничестве.
«Предъявление подозрения - это действие, необходимое для обеспечения прав подозреваемого в производстве, которое нельзя приравнивать к предъявлению обвинения. Досудебное производство в Центральной криминальной полиции завершено, и в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в прокуратуру для дальнейших действий», - сказал Сепп.
В марте Департамент полиции и погранохраны возбудил в отношении Калле Лаанета дело о правонарушении по статье антикоррупционного закона, касающейся нарушения ограничения на деятельность.
Согласно подозрению, Лаанет, ранее будучи министром обороны, а затем министром юстиции, предъявил для компенсации счета за аренду своей таллиннской квартиры на сумму более 12 000 евро, при этом собственником квартиры является его пасынок.
Уход центристов из ALDE
В субботу совет Центристской партии принял решение выйти из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). «После обстоятельных обсуждений внутри партии мы решили выйти из ALDE, чтобы привести политику партии в Европе в большее соответствие с программными позициями Центристской партии, которые в то же время не исключают будущего сотрудничества с ALDE по пересекающимся позициям», - поясняется в сообщении партии.
В Европейском парламенте Центристская партия являлась до сих пор членом ALDE, принадлежащего к фракции Renew Europe. В ней работает и депутат Европарламента Яна Тоом. Яак Мадисон, новоиспеченный член Центристской партии, принадлежит к фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты).
Депутат Европарламента Яна Тоом в субботу рассказала Postimees, что, по мнению совета партии, пункты ALDE все меньше и меньше пересекаются с программными пунктами Центристской партии. Обсуждение на совете было долгим.
«Было решено выйти из ALDE, оставив при этом возможность дальнейшего сотрудничества, где наши взгляды во многом совпадают. Мы осматриваем Европу и ищем новый политический дом», - заявила она.
По словам Тоом, у нее нет сейчас сомнений, чтобы остаться в данный момент во фракции Renew. Она признала, что у нее есть идеи, к какому объединению центристы могли бы присоединиться в Европе вместо ALDE, но сначала она расскажет об этом внутри партии. «У меня есть свои предпочтения! Но ECR, конечно, не принадлежит к тем политическим блокам, к которым могла бы принадлежать Центристская партия», - подчеркнула Тоом.
Визит Кариса в Киев
Президент Эстонии Алар Карис приехал 12 сентября с визитом в столицу Украины.
«Приехали в великий город Киев. Ждем всех встреч и обсуждений», - написал Алар Карис в соцсети X.
Это уже четвертый визит Кариса в Украину. В четверг он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
За день до этого Карис онлайн участвовал в саммите Крымской платформы, возглавляемом президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам президента Эстонии, страна продолжает поддерживать Украину в борьбе за свободу: «Украинцы защищают свой дом, и благодаря их мужеству и помощи стран, которые уважают Устав ООН, поражение агрессора возможно».
Кошмарное поражение эстонских футболистов
Молодежная сборная Эстонии по футболу (U21) во вторник вечером сыграла в домашнем отборочном матче чемпионата Европы с Германией. Гости выиграли матч с неприличным счетом 10:1.
«Я сказал ребятам в раздевалке, что это разница в уровне. В лучшем случае было бы 5-6 голов», - сказал после игры Сандер Пост, главный тренер эстонской сборной U21. По его словам, разница в классе такова, что возможности избежать разгромного проигрыша не было.