Министр инфраструктуры Владимир Свет в понедельник направил министерствам и заинтересованным сторонам проект поддержки для улучшения энергоэффективности водоочистных станций.
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Государство планирует поддержать водоочистные станции, чтобы избежать повышения цен на воду
Перевод: Сергей Светлов
С помощью этой меры государство стремится, чтобы водные компании сократили расходы на электроэнергию при очистке сточных вод, проводя энергетические аудиты и оптимизируя процессы очистки для повышения энергоэффективности.