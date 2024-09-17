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Государство планирует поддержать водоочистные станции, чтобы избежать повышения цен на воду

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Водоочистная станция в волости Антсла.
Водоочистная станция в волости Антсла. Фото: Arvo Meeks

Министр инфраструктуры Владимир Свет в понедельник направил министерствам и заинтересованным сторонам проект поддержки для улучшения энергоэффективности водоочистных станций.

Перевод: Сергей Светлов

С помощью этой меры государство стремится, чтобы водные компании сократили расходы на электроэнергию при очистке сточных вод, проводя энергетические аудиты и оптимизируя процессы очистки для повышения энергоэффективности.

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