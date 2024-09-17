Депутат Рийгикогу призвал сторонников Навального доверять правоохранительным органам ЕС после их обвинений в адрес друга Ходорковского

Генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Ээрик-Нийлес Кросс опубликовал заявление по поводу нашумевшего расследования сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нападениях на его сотрудников.

«12 сентября 2024 года находящийся в Вильнюсе штаб Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также известного как Команда Навального) опубликовал видео, обвиняющее бывшего партнера ЮКОСа и израильского бизнесмена Леонида Невзлина в заказе нападения на Леонида Волкова. В отчете косвенно упоминался Михаил Ходорковский, основатель Российского комитета против войны», - напоминает Кросс в своем заявлении.