Летом увеличилось число передозировок от наркотиков в связи с тем, что на рынок поступают сильнодействующие синтетические опиоиды, пишет Rus.ERR.
В Эстонии растет число передозировок от наркотиков
В Институте развития здоровья говорят, что потребность в услугах по избавлению от зависимости тоже растет.
Если в прошлом году около сотни человек погибли из-за употребления наркотиков, то в этом году мы движемся к новому максимальному значению, сказал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
За последние семь месяцев скончались 57 человек. В августе в скорую помощь поступило рекордное количество вызовов, связанных с передозировкой наркотиками.