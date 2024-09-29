НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Приговоры Кинго и Репс, утверждение правительством госбюджета, трагедия на предприятии в Ида-Вирумаа

Признание Керт Кинго виновной в мошенничестве

Харьюский уездный суд приговорил в понедельник депутата Рийгикогу Керт Кинго к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Согласно обвинительному заключению, член EKRE Керт Кинго представила в Рийгикогу счета на компенсацию, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые юридическая фирма фактически Кинго не оказывала в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго использовала поддельные счет-фактуры, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе парламента.

Керт Кинго. Фото: Sander Ilvest

Позднее государственный прокурор Вахур Верте ответил на критику Керт Кинго и ее адвоката Оливера Няэса, согласно которой прокуратура в выдвижении обвинения против Кинго противоречила своей прежней практике и позициям.

Вахур Верте пояснил Postimees, что прежняя позиция прокуратуры, на которую ссылались адвокаты Кинго и она сама, была связана с невозможностью возбуждения одного конкретного уголовного производства, когда не было собрано достаточной информации, позволяющей подозревать совершение преступления.

Стороны имели в виду случай 2018 года, когда член Центристской партии Оудекки Лооне должна был вернуть в канцелярию Рийгикогу 750 евро за расходы на юридическую помощь, которые она оформила как расходы на обучение, чтобы получить компенсацию.