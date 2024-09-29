Главными событиями уходящей недели стало вынесение обвинительных приговоров политикам Керт Кинго и Майлис Репс, утверждение правительcтвом госбюджета 2025 года, а также трагический инцидент на промышленном предприятии в Ида-Вируском уезде.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Приговоры Кинго и Репс, утверждение правительством госбюджета, трагедия на предприятии в Ида-Вирумаа
Признание Керт Кинго виновной в мошенничестве
Харьюский уездный суд приговорил в понедельник депутата Рийгикогу Керт Кинго к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Согласно обвинительному заключению, член EKRE Керт Кинго представила в Рийгикогу счета на компенсацию, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые юридическая фирма фактически Кинго не оказывала в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго использовала поддельные счет-фактуры, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе парламента.
Позднее государственный прокурор Вахур Верте ответил на критику Керт Кинго и ее адвоката Оливера Няэса, согласно которой прокуратура в выдвижении обвинения против Кинго противоречила своей прежней практике и позициям.
Вахур Верте пояснил Postimees, что прежняя позиция прокуратуры, на которую ссылались адвокаты Кинго и она сама, была связана с невозможностью возбуждения одного конкретного уголовного производства, когда не было собрано достаточной информации, позволяющей подозревать совершение преступления.
Стороны имели в виду случай 2018 года, когда член Центристской партии Оудекки Лооне должна был вернуть в канцелярию Рийгикогу 750 евро за расходы на юридическую помощь, которые она оформила как расходы на обучение, чтобы получить компенсацию.
Верте подчеркнул, что прокуратура оценивает возбуждение каждого уголовного процесса отдельно. «Сегодня, оглашая решение, суд указал, что можно сравнивать сопоставимые объекты. Оглашая решение, суд заявил, что известные по этому делу факты отличаются от предыдущих дел. Суд указал, например, что требования, положенные в основу исков, были предъявлены, когда Керт Кинго была министром правительства, а не членом Рийгикогу, и другого подобного случая на практике не было. Также, по мнению суда, это явно были расходы, не связанные с работой члена Рийгикогу».
По словам Верте, в деле, решение по которому было принято в понедельник, на момент рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела канцелярия Рийгикогу предоставила Полиции безопасности и Государственной прокуратуре конкретную информацию о том, что Кинго могла совершить преступление.
Вынесение приговора Майлис Репс
В пятницу Харьюский уездный суд приговорил бывшего министра образования и науки Майлис Репс к одному году и пяти месяцам условного заключения за присвоение и мошенничество.
Репс обвинялась в присвоении, совершенном государственным служащим. Согласно обвинению, Репс организовала финансирование личных расходов, не связанных с работой министерства, из средств министерства. В том числе на уход за детьми (включая транспортировку, уход, помощь и т.д.), перевозку себя и других лиц, а также на покупку и транспортировку товаров. При этом Репс знала, что эта деятельность не относится к обязанностям сотрудников Министерства образования и науки.
Суд счел, что обвинения в значительной степени доказаны. Наиболее спорными были вопросы, связанные с расходами на детей. Суд считает, что Репс, будучи министром, не имела права использовать бюджет министерства для покрытия личных расходов.
Суд счел, что Репс решала свои семейные вопросы за счет рабочего и свободного времени сотрудников министерства и финансовых ресурсов министерства.
По словам адвоката Репс Пауля Кереса, приговор, вынесенный бывшему министру образования в Харьюском уездном суде, очень суровый, учитывая содержание обвинений.
«Решение очень одностороннее. Версия защиты по сути не опровергнута, - сказал Керес. - Например, в решении есть даже места, где суд записал в обоснования ответы, данные свидетелем прокурору, но совершенно не уделил внимания ответу, данному тем же свидетелем позднее стороне защиты, с которым он опроверг свои предыдущие заявления. Это решение обязательно нужно проверить в вышестоящем суде, поэтому мы подаем апелляцию».
Утверждение правительством госбюджета 2025 года
В среду на пресс-конференции в Доме Стенбока правительство представило обзор финансовых планов страны на следующие четыре года и государственного бюджета на следующий год.
По словам премьера Кристена Михала, утвержденный проект госбюджета на 2025 год говорит о том, что государство продолжало жить не по средствам.
«Это означает, что мы по-прежнему тратим больше, чем позволяют наши доходы. Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на днях описал эту ситуацию довольно просто, сказав, что на каждые 100 евро дохода мы тратим 110 евро. Это означает, что в ближайшие годы нас ждут сокращения, почти миллиардные сокращения», - сказал Кристен Михал.
Доходы госбюджета на следующий год составят 17,7 млрд евро, расходы и инвестиции - 19,1 млрд евро.
В четверг на пресс-конференции правительства министр образования Кристина Каллас сказала, что правительство составило очень разумный бюджет. Бюджетные расходы выросли на 3,5% по сравнению с прошлым годом по той причине, что не были сокращены пенсии. Она подтвердила, что в следующем году пенсии будут повышены.
Также она сказала, что бюджет на образование увеличен на 70 млн евро, и что образование является приоритетом для правительства, наряду с обороной.
Кристен Михал подтвердил, что в настоящее время у правительства есть четыре приоритетных направления. Первым была оборона, вторым - утверждение бюджета, третьим - экономический рост, а четвертым - средства к существованию людей. По словам Михала, на 2026 год правительство запланировало возможности для повышения зарплат.
Трагедия на Нарвском карьере
В среду, 25 сентября, в результате несчастного случая в ремонтной мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий. Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь.
По информации Enefit Power, в результате несчастного случая в мастерской Enefit Solutions на Нарвском карьере погиб рабочий Леонид Рогачев, 49-летний электрик по ремонту и обслуживанию оборудования, который проработал в компании 13 лет.
«Трагический инцидент произошел, когда рабочий выполнял работы на кране в цехе по ремонту кранов. Коллеги немедленно сообщили в службу спасения, но прибывшая на место происшествия бригада Скорой помощи не смогла спасти жизнь рабочего», - сообщила пресс-секретарь Enefit Power Елена Дербнева.
Она добавила, что Enefit Solutions выражает глубокие соболезнования семье погибшего коллеги и в полной мере сотрудничает с полицией, прокуратурой и трудовой инспекцией для установления причин несчастного случая. Полиция возбудила уголовное дело, на предприятии начато внутреннее расследование.
Прощание Ксении Балты с большим спортом
Бегунья-спринтер и прыгунья в длину Ксения Балта в среду сообщила, что завершает спортивную карьеру.
В 2009 году Балта выиграла золотую медаль по прыжкам в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.
Балта устанавливала рекорды Эстонии в беге на 100 м (11,35) и 200 м (23,05), и в прыжках в длину (6.87).