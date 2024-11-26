Через два дня министру иностранных дел Эстонии ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

27 мая Rus.Postimees опубликовал опрос жителей Таллинна, как они относятся к перспективе отправки военнослужащих Эстонии в Украину. Читайте наш материал - «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину».

Министр обороны Эстонии считает Курскую операцию ВСУ - упущенной возможностью по увеличению поддержки Киева в защите от российской агрессии.

«В ходе Курского контрнаступления в этой войне был огромный импульс, но в то время у украинцев не было достаточного количества техники и огневой мощи для дальнейшего продвижения, - сказал Певкур The Hill. - Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев и Запада. Нам нужно коллективно решить, помогаем ли мы Украине сражаться или побеждать. Если мы хотим помочь им победить, мы должны сделать дополнительный шаг».

Накануне первого в истории удара ВС РФ по Украине современной баллистической ракетой, который состоялся 21 ноября, в Киеве закрылось несколько посольств стран НАТО, но не Эстонии.

Этим шагом по мнению министра обороны Эстонии должна стать активизация финансирования украинских инвестиций в собственное военное производство, ведь сейчас Украина уже производит в год в шесть-семь раз больше гаубиц чем, например, Франция.

«Их промышленность действительно наращивает производство», - уточнил Певкур.