Ханно Певкур прокомментировал перспективу отправки в Украину военнослужащих из европейских стран. Министр обороны Эстонии считает, что Украине нужны инвестиции, а не иностранные военные. Неделю назад глава МИД Эстонии заявил, что союзники «должны быть готовы отправить военные силы в Украину».
Украине нужны инвестиции в ее собственную военную промышленность, а не иностранные солдаты для войны против России, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию The Hill.
Певкур считает, что риски после возможной отправки в Украину военнослужащих стран НАТО превышают потенциальные выгоды, даже несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и трудностями в поддержании боевого духа, а Россия направляет тысячи северокорейских солдат для укрепления своих передовых позиций.
«Насколько мне известно, украинцы могут справиться с этим самостоятельно, если мы обеспечим их всем необходимым для борьбы с Россией», - цитирует The Hill слова Певкура, которые он произнес на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе в минувшие выходные.
Estonia’s defense chief: Send Ukraine money, not foreign troops https://t.co/kzLPy5ngnb— The Hill (@thehill) November 25, 2024
Издание напоминает, что ранее президент США Джозеф Байден снял ограничения на поездки в Украину американских военных подрядчиков для обслуживания и ремонта техники, а некоторые европейские лидеры, по данным СМИ, обсуждают возможность отправки своих войск на территорию Украины для обучения и помощи.
В середине ноября Rus.Postimees напоминал историю заявлений политиков о перспективах использования солдат НАТО в отражении военной агрессии России на Украину. Тогда глава МИД Маргус Цахкна заявил, что «европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом».
Через два дня министру иностранных дел Эстонии ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
27 мая Rus.Postimees опубликовал опрос жителей Таллинна, как они относятся к перспективе отправки военнослужащих Эстонии в Украину. Читайте наш материал - «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину».
Министр обороны Эстонии считает Курскую операцию ВСУ - упущенной возможностью по увеличению поддержки Киева в защите от российской агрессии.
«В ходе Курского контрнаступления в этой войне был огромный импульс, но в то время у украинцев не было достаточного количества техники и огневой мощи для дальнейшего продвижения, - сказал Певкур The Hill. - Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев и Запада. Нам нужно коллективно решить, помогаем ли мы Украине сражаться или побеждать. Если мы хотим помочь им победить, мы должны сделать дополнительный шаг».
Накануне первого в истории удара ВС РФ по Украине современной баллистической ракетой, который состоялся 21 ноября, в Киеве закрылось несколько посольств стран НАТО, но не Эстонии.
Этим шагом по мнению министра обороны Эстонии должна стать активизация финансирования украинских инвестиций в собственное военное производство, ведь сейчас Украина уже производит в год в шесть-семь раз больше гаубиц чем, например, Франция.
«Их промышленность действительно наращивает производство», - уточнил Певкур.
По данным министра обороны Эстонии, украинская промышленность способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но имеет для инвестиций лишь 15 миллиардов долларов.
«Это означает, что украинская промышленность работает лишь наполовину от своей мощности. Так что, если у вас нет ничего, чтобы передать из собственных запасов, дайте им деньги», - призвал Певкур союзников.
Еще в сентябре Rus.Postimees сообщал, что министр обороны Эстонии ведет с Киевом переговоры о поставках снарядов из Украины. 21 ноября стало известно, что Ханно Певкур и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Копенгагене меморандум об оборонных закупках.
The Hill отмечает, что риторика будущего президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна больше вкладываться в военные траты, не соотносится с тратами на военную поддержку Украины
«Европа потратила около 124 миллиардов долларов на поддержку Украины, тогда как США - около 89 миллиардов», - пишет издание со ссылкой на экспертные оценки.
Ханно Певкур в этом разговоре прокомментировал удар новой российской ракетой по Украине.
«Каждый раз, когда мы видим что-то новое в этой войне, инициатором эскалации оказывается Россия», - сказал он.
Тем не менее Певкур подчеркнул, что Запада важно «сохранять холодный рассудок и спокойствие, реагировать, но не переусердствовать».
Эстония находится в состоянии готовности к гибридным атакам на свою территорию со стороны России и Китая, добавил министр обороны Эстонии.
«Мы хорошо знаем, на что способна Россия, и что она постоянно нас испытывает. Поэтому предотвращение подобных атак и реакция на них крайне важны», - заключил Певкур.