Охранники и полиция вернули рабочему сумку с украденными инструментами

Мужчина проводил ремонтные работы в местном торговом центре, а затем оставил сумку с инструментами около своего автомобиля и уехал. Сумку заметила женщина, которая перенесла ее на тротуар.

Однако когда рабочий вернулся на место, сумки на тротуаре уже не было. Он решил обратиться к охранникам торгового центра. Охранники с помощью камер видеонаблюдения установили, что сумку забрал с улицы некий мужчина.

Сначала он занес ее в торговый центр и оставил на полу, потом зашел в продуктовый магазин, вышел оттуда с пакетом, упаковал в него сумку, забрал с собой и погрузил в фургон, на котором уехал.

Охранники посоветовали рабочему обратиться в полицию и передали ему регистрационный номер фургона. Полиция смогла оперативно выйти на связь с владельцем фургона.

Укравший инструменты мужчина во всем сознался и согласился вернуть вещи. Уже через 15 минут он приехал к торговому центру и отдал сумку.