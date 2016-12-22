Nokia решила препонести Apple неприятный сюрприз

Иски Nokia против компании из Купертино были направлены в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и районный суд США в Техасе.

"В настоящее время, после обретения права собственности на Nokia Solutions and Networks в 2013 году и Alcatel-Lucent в 2016 году, Nokia владеет тремя портфелями интеллектуальной собственности. Со времени соглашения о лицензировании, заключенного в 2011 году и покрывающего некоторые из патентов Nokia Technologies, Apple отклоняла последовательные предложения Nokia лицензировать другие запатентованные разработки, которые используются во многих продуктах компании", - приводит ТАСС заявление финской компании.

Сообщается, что претензии Nokia охватывают 32 патента, а спорные технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса устройств.

"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", - сообщил руководитель патентного отдела Nokia Илкки Рахнасто.

Представители Nokia не исключают, что компания может предпринять юридические действия в отношении нарушения своих прав и в других юрисдикциях.