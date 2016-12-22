По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит около 3 часов ночи с 22 на 23 декабря.

Его остановил обычный патруль напротив железнодорожного вокзала в Сесто-Сан-Джованни. Внешность водителя показалась полиции подозрительной, и его попросили его предъявить документы. В ответ он открыл огонь и ранил одного из полицейских в плечо.

Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».

Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии пока недоступен. Спикер Берлинской полиции отказался комментировать информацию об убийстве предполагаемого террориста.