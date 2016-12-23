Сын Лукашенко заявил, что не хочет становиться президентом

Сюжет о визите Гришина в Белоруссию показал первый канал национального телевидения, пишет Newsru.com.

"Белта" сообщает, что Гришин из поселка Артемовское мечтал стать репортером и сделать сюжет о Белоруссии, и визит в Минск стал для него первой "зарубежной командировкой".

Отвечая на вопросы юного россиянина, Лукашенко-младший заявил: "Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом… Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов".