В составе делегации влиятельные сенаторы США — республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также республиканка Эми Клобучар, сообщило BNS посольство США в Эстонии.

Сенаторы встретятся с президентом Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. На встречах будут обсуждаться региональная безопасность и планы НАТО в Эстонии.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас во время визита передаст Маккейну крест за заслуги Сил обороны в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.