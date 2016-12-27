А что касается отношений с Россией, то, мнению Певкура, менять их сейчас - не время: «Если Евросоюз решит изменить курс по отношению к России, тогда можно будет говорить и о переменах в эстонско-российских отношениях. Наша сила – в единстве с ЕС».

Почти 17-летняя эпоха власти реформистов закончилась. Правление было неоднозначным, русские до сих пор помнят 2007-й год. Готова ли Партия реформ меняться? В частности, пересмотреть свою консервативную политику в области национальных отношений?

Ханно Певкур ответил так: «Мы и раньше были готовы говорить с русскими, мы и в будущем должны продолжать диалог. 2007-й год мы все хорошо запомнили и знаем, во что это вылилось».

Основная проблема в отношениях с русскоязычными жителями Эстонии, по мнению Певкура, заключается как раз в нехватке общения: «Мы мало говорим друг с другом».

При этом политик считает, что по части гражданства сейчас не нужно делать никаких уступок: достаточно много дополнительных возможностей для детей и стариков открылось уже во времена правления Партии реформ, в частности, для пожилых был отменен письменный экзамен по эстонскому. «Теперь нужно больше внимания уделять вопросам обучения эстонскому языку и создавать такие условия, чтобы серопаспортники были заинтересованы в получении эстонского гражданства», - добавил Певкур.

На прямой вопрос о том, акцептировала ли бы Партия реформ сегодня ходатайства некоторых гимназий о сохранении русского языка обучения, Певкур ответил следующее: «Исключения – теоретически возможны. Но по большому счету все школы должны быть эстоноязычными».

О шансах стать лидером реформистов Певкур говорил уклончиво: «Я чувствую поддержку однопартийцев. 7 января все станет ясно».

В студии также зашел разговор о влиянии семьи Розиманнусов на принятие решений. Певкур пояснил: «Райн Розиманнус давно уже вплотную не занимается политикой. Более того, среди кандидатов в члены правления на этот раз нет Кейт Пентус-Розиманнус. Полагаю, что влияние этой семьи на Партию реформ преувеличено: оно не столь сильно, как многие об этом думают».

Политик также рассказал, что Кристен Михал готов стать кандидатом в мэры Таллинна на грядущих муниципальных выборах, добавив: «К тому же мы еще не знаем, чем все завершится в Центристской партии, появится ли список Сависаара, что будет делать Яна Тоом. Это существенные нюансы. Полагаю, что в ноябре 2017 Партия реформ будет в правящей коалиции Таллинна».

Кристен Михал и Ханно Певкур. / Фото: Liis Treimann "Все проблемы от того, что мы мало говорим друг с другом. Brexit и Трапм – это тоже следствие того, что важные сигналы вовремя не были услышаны", - отметил Певкур.

На вопросы Postimees сегодня ответил в прямом эфире в студии Ханно Певкур – один из двух кандидатов на пост председателя Партии реформ, экс-министр внутренних дел, бывший глава министерства социальных дел.

Чем отличаются позиции двух претендентов на пост лидера реформистов – Ханно Певкура и Кристена Михала?

Что изменится после Ансипа и Рыйваса?

Метания в партии из стороны в сторону отчетливо проявились в период президентской кампании: образовалось два кандидата и два лагеря. Почему партия так себя повела?

Смотрите полную версию интервью в записи!