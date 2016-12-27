Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
«2007-й год мы хорошо запомнили»

Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало4

Елена Поверина
Елена Поверина
toimetaja-saatejuht
/
/
:

«Нам нужно наладить хорошие отношения и с эстонцами, и с русскими, а также со всеми партиями», - подчеркнул в студии Postimees кандидат на пост председателя Партии реформ, экс-министр внутренних дел Ханно Певкур.

Смотрите видео!

Päevaintervjuu: Hanno Pevkur (vene keeles)
Allikas: Postimees

А что касается отношений с Россией, то, мнению Певкура, менять их сейчас - не время: «Если Евросоюз решит изменить курс по отношению к России, тогда можно будет говорить и о переменах в эстонско-российских отношениях. Наша сила – в единстве с ЕС».

Почти 17-летняя эпоха власти реформистов закончилась. Правление было неоднозначным, русские до сих пор помнят 2007-й год. Готова ли Партия реформ меняться? В частности, пересмотреть свою консервативную политику в области национальных отношений?

Ханно Певкур ответил так: «Мы и раньше были готовы говорить с русскими, мы и в будущем должны продолжать диалог. 2007-й год мы все хорошо запомнили и знаем, во что это вылилось».

Основная проблема в отношениях с русскоязычными жителями Эстонии, по мнению Певкура, заключается как раз в нехватке общения: «Мы мало говорим друг с другом».

При этом политик считает, что по части гражданства сейчас не нужно делать никаких уступок: достаточно много дополнительных возможностей для детей и стариков открылось уже во времена правления Партии реформ, в частности, для пожилых был отменен письменный экзамен по эстонскому. «Теперь нужно больше внимания уделять вопросам обучения эстонскому языку и создавать такие условия, чтобы серопаспортники были заинтересованы в получении эстонского гражданства», - добавил Певкур.

На прямой вопрос о том, акцептировала ли бы Партия реформ сегодня ходатайства некоторых гимназий о сохранении русского языка обучения, Певкур ответил следующее: «Исключения – теоретически возможны. Но по большому счету все школы должны быть эстоноязычными».

О шансах стать лидером реформистов Певкур говорил уклончиво: «Я чувствую поддержку однопартийцев. 7 января все станет ясно».

В студии также зашел разговор о влиянии семьи Розиманнусов на принятие решений. Певкур пояснил: «Райн Розиманнус давно уже вплотную не занимается политикой. Более того, среди кандидатов в члены правления на этот раз нет Кейт Пентус-Розиманнус. Полагаю, что влияние этой семьи на Партию реформ преувеличено: оно не столь сильно, как многие об этом думают».

Политик также рассказал, что Кристен Михал готов стать кандидатом в мэры Таллинна на грядущих муниципальных выборах, добавив: «К тому же мы еще не знаем, чем все завершится в Центристской партии, появится ли список Сависаара, что будет делать Яна Тоом. Это существенные нюансы. Полагаю, что в ноябре 2017 Партия реформ будет в правящей коалиции Таллинна».

Кристен Михал и Ханно Певкур. / Фото: Liis Treimann "Все проблемы от того, что мы мало говорим друг с другом. Brexit и Трапм – это тоже следствие того, что важные сигналы вовремя не были услышаны", - отметил Певкур. 

На вопросы Postimees сегодня ответил в прямом эфире в студии Ханно Певкур – один из двух кандидатов на пост председателя Партии реформ, экс-министр внутренних дел, бывший глава министерства социальных дел.

  • Чем отличаются позиции двух претендентов на пост лидера реформистов – Ханно Певкура и Кристена Михала?
  • Что изменится после Ансипа и Рыйваса?
  • Метания в партии из стороны в сторону отчетливо проявились в период президентской кампании: образовалось два кандидата и два лагеря. Почему партия так себя повела?

Смотрите полную версию интервью в записи!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАандрус ансиппартия реформпредседательреформырусскиетаави рыйвасханно певкур
По теме
Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят

Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят 25

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме, подводя итоги года в прямом эфире в студии Postimees, призвал не слушать эстонскую пропаганду, закрыть въезд для беженцев и вступить в прямые переговоры с Россией.  Сергей Меньков: допустил оплошность, выложив комментарии этого «безобразия» в общий доступ

Сергей Меньков: допустил оплошность, выложив комментарии этого «безобразия» в общий доступ 20

В четверг в прямом эфире в студии Postimees побывал бывший спасатель Сергей Меньков, лишившийся работы за скандальные комментарии в социальных сетях к параду по случаю Дня независимости.  Новый глава МВД: нулевой вариант гражданства – непроходной для одного из партнеров

Новый глава МВД: нулевой вариант гражданства – непроходной для одного из партнеров 17

«Все политические переговоры – это компромисс. На данный момент нулевой вариант гражданства – непроходной для одного из наших партнеров (IRL), и мы должны с этим считаться», - заявил в студии Postimees кандидат на пост министра  внутренних дел, глава парламентской фракции СДПЭ Андрес Анвельт.  Смотрите интервью в записи!
limon.ee
limon.ee
Коммерческий текст
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
крушение ту-154

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:18
Десять предметов, которые должны быть в каждом доме в Новом году
18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
18:14
Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
18:11
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час
17:57
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
17:52
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку в пикантном месте (фото)
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло
17:37
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах
17:31
Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена
17:31
Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
17:09
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
17:02
Из-за массового отравления йод и зеленку в России станут отпускать по рецепту? (1)
17:02
«Манчестер Юнайтед», выигравший ЛЧ-1999: что стало с игроками команды?
16:57
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало (4)
16:57
Страсти-мордасти: смотрим фото необычного интерьера
16:50
Онищенко назвал детское шампанское безобразием
16:50
КОММЕНТАРИЙ: За все этим все же стоит война в Сирии (2)
16:47
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
16:46
Шведская горнолыжница Хольмнер госпитализирована после падения на этапе Кубка мира
Все новости
LimonЦеликом
Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

На Божену Рынску совершено нападение

На Божену Рынску совершено нападение (8)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)

18:14
Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
17:52
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку в пикантном месте (фото)
17:31
Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена
17:09
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
KrasotkaЦеликом
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

67-летняя гречанка родила себе внучку

67-летняя гречанка родила себе внучку

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
16:46
Беременных просят не пользоваться косметикой
16:31
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

23. дек
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)
Погода
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пропавший в Ласнамяэ 78-летний Дмитрий найден

Пропавший в Ласнамяэ 78-летний Дмитрий найден

На тартуском кладбище напали на женщину

На тартуском кладбище напали на женщину

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
На Божену Рынску совершено нападение(8)
Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения российского самолета (видео) (6)
Пособия, зарплата и условия труда: смотрите, какие изменения ждут жителей Эстонии в 2017 году
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(1)
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
Топ комментариев
Скончался внук Сталина(33)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (27)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина(18)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees