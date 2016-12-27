Урмас Паэт прокомментировал визит Яны Тоом в Сирию

"На фоне ажиотажа вокруг поездки Яны Тоом и Андрея Хвостова в Сирию не стоит забывать о неоднократных химических атаках режима Асада против сирийского народа. Миллионы сбежали из Сирии именно из-за ужасов режима Асада. Не стоит забывать и массовые убийства последних недель в Алеппо при поддержке российских военных", - сказал Паэт.

"Зачем поехали? Какова цель? Экстремальная поездка туда, где сотни тысяч убитых и миллионы страдающих? И все это в ситуации, когда насилие режима Асада в отношении сирийского народа не прекращается", - продолжил Паэт.

На вопрос о том, вызовет ли эта поездка Тоом в Сирию шквал негодования, как и прежняя, Паэт ответил, что все зависит от тех заявлений, которые будут сделаны в ходе визита и от того, как этим сможет воспользоваться пропаганда режима Асада.

"Асад заинтересован в том, чтобы показать, что его посещают не только представители России и Ирана", - добавил он.

Сегодня депутат Европарламента Яна Тоом вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым улетели в Сирию.

Позже Яна Тоом оставила у себя в Facebook следующую запись: «Дорогие друзья! Ну и враги, конечно (как без вас)! Имею сообщить, что в теплые страны с писателем Хвостовым еду во время законных рождественских каникул, то есть моя работа в ЕП никоим образом от этого не страдает. Что касается прочего, напомню старый анекдот про телеграмму: „Волнуйтесь! Подробности письмом“ Всех с наступающим!»

Во второй половине дня она также сказала порталу ERR, что из соображений безопасности не станет раскрывать точную программу визита, маршруты и запланированные встречи. «Время покажет, сколько я там пробуду», - отметила Тоом.

Тоом посетила Сирию и летом этого года, где встретилась с президентом Башаром Асадом. Европарламент отрицал свою роль в визите депутата - так же, как и МИД Эстонии. Поездка была частично оплачена сирийским правительством.