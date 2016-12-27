Чемпион Эстонии по футболу в феврале проведет контрольные матчи с клубами из Латвии и Финляндии

"Инфонет" обнародовал программу подготовки к новому сезону, передает официальный сайт клуба.
Календарь предсезонных матчей FCI Tallinn:
29-30.12.2016 Тарту. Рождественский турнир ЭФС
07.01.2017 14:00 FCI Tallinn — "Левадия", Таллинн, крытый манеж ЭФС.
13.01.2017 17:30 FCI Tallinn — "Флора", Таллинн, крытый манеж ЭФС.
21.01.2017 14:00 FCI Tallinn — "Пайде", Таллинн, крытый манеж ЭФС.
27.01.2017 17:30 FCI Tallinn — "Нымме Калью", Таллинн, крытый манеж ЭФС.
03.02.2017 19:15 FCI Tallinn — "Силламяэ Калев", Таллинн, крытый манеж ЭФС.
08.02.2017 FCI Tallinn — "ФК Елгава" (Высшая Лига Латвии, 2-е место в сезоне 2016), Рига, Латвия.
11.02.2017 FCI Tallinn — "ФК Лиепая" (Высшая Лига Латвии, 4-е место в сезоне 2016) Таллинн, крытый манеж ЭФС.
15.02.2017 FCI Tallinn- ФК Лахти (Вейккауслийга, 8-е место в сезоне 2016 года), Лахти, Финляндия
22.02.2017 FCI Tallinn — ФК Метта (Высшая Лига Латвии, 7-е место в сезоне 2016 года) Таллинн, крытый манеж ЭФС.