В едущем в Эстонию грузовике нашли тайник с сигаретами

На таможенном посту МАПП Куничина Гора таможенники и сотрудники УФСБ по Псковской области проверили автомобиль, ехавший с грузом в адрес одной из фирм Эстонии, сообщает Петербургский Дневник.

"В качестве товара в сопроводительных документах был указан древесный уголь. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни выявили, что в 451 мешке из 978 кроме угля находятся сигареты, сокрытые от таможенного контроля", - рассказали в СЗТУ.

Всего было обнаружено 69 376 пачек сигарет общим весом 1320 килограммов.