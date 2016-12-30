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2016-й – год бунта против элитарного глобализма

Ристо Киви
Ристо Киви
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2016 год, без сомнений, был полон сюрпризов. А самыми крупными из них стали Брекзит, то есть решение британцев выйти из Европейского союза, и избрание Дональда Трампа на пост президента США. Кроме того, произошел ряд терактов, из которых больше всего внимания привлекли трагедии весной - в Брюсселе, летом - в Ницце и недавний в Берлине. Увы и ах, но преступления такого рода уже считаются вполне обыденными, и стоит отметить, что за пределами западного мира, особенно на Ближнем Востоке, терроризм любой масти давно стал нормой жизни. 

Нельзя, конечно же, оставить без внимания июльскую попытку государственного переворота в Турции, которую президент Реджеп Таийп Эрдоган и его сторонники смогли очень быстро подавить. А также переход Алеппо под контроль правительственных сил Сирии при поддержке российских и иранских союзников. Последнее показывает, что позиции президента Башара аль Асада крепче, чем кто-то думал или надеялся. Если все будет хорошо, что ситуация в Сирии в результате сотрудничества России, Турции и Ирана нормализуется.

Событий и процессов, которые стоит отметить, гораздо больше. Например, недавнее решение Совбеза ООН потребовать от Израиля прекращения строительства колоний на оккупированных палестинских территориях. В этом вопросе США весьма неожиданно не использовали свое право вето.

Или договор о климате, заключенный в Париже, благодаря которому по крайней мере в теории можно было бы притормозить глобальное потепление, но который в свете последних новостей кажется лишь мечтой, а поэтому остановить изменения климата не удастся.

С другой стороны, в мире по-прежнему остается целый ряд очагов кризиса и напряжений, где годами или десятилетиями ситуация остается более-менее без перемен: Корейский полуостров, пограничные споры Китая с соседними странами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, тайваньский вопрос (которому Трамп уже прибавил остроту, еще не заняв пост президента), клубок безнадежных противостояний и проблем на Ближнем Востоке, конфликты в Африке и так далее. То есть проблем в мире хватает.

Не радуют и дела в области так называемых фундаментальных показателей. Недавно Всемирный банк снизил прогнозы по поводу роста ВВП в мировой экономике в 2016 году с 2,9 до 2,4 процента. То есть мир в целом, особенно в странах с развитой промышленностью, так и не оправился после начавшегося восемь лет назад кризиса. Обусловленные слабым спросом низкие цены на сырье в свою очередь наносят болезненный удар по развитым странам. Даже объем международной торговли оказался ниже ожидаемого.

При этом резко растет численность населения. Рождаемость этого года выросла примерно до 143 миллионов, число смертей составило около 60 миллионов, и в результате население увеличилось примерно на 83 миллиона человек. К началу года оно должно достигнуть семи с половиной миллиардов. К сожалению, численность населения растет преимущественно в бедных и слабо развитых странах, где нет возможности предложить хорошие условия новым гражданам мира. А в развитых государствах, наоборот, население стареет и сокращается.

Не нужно быть великим демографом или политическим экспертом, чтобы не сообразить, каким напряжением все это грозит. Осмелюсь утверждать, что одна из самых больших, если не самая большая, проблема современного общества обусловлена тем, что обеспечить достойную жизнь все растущего населения при ограниченных ресурсах (все равно, о чем идет речь – полный желудок, крыша над головой, медицинская помощь и образование), мягко говоря, сложно.

Если вернуться к началу этого материала, то Брекзит и избрание Трампа президентом – события, привлекшие самое большое внимание в уходящем году - явно связаны с глобальными глубинными проблемами. А точнее, с бессилием глобальной элиты (и, возможно, с нежеланием) их решать. Отсюда и происходит неизбежность бунта простого народа против глобального проекта либерализации.

В чем же дело? Начавшийся сразу после Второй Мировой войны (а на самом деле, раньше) либеральный глобализм после окончания холодной войны и развала Советского Союза получил сильный толчок к развитию. Маленькое замечание: и идея коммунистов о мировой революции тоже была своего рода проектом глобализации. Говорили о конце истории, новом мировом порядке, всеобщей демократизации и так далее.

В центре была идея, что постепенно все страны мира примут общественный порядок, базирующийся на индивидуализме, экономике свободного рынка и демократии. Одновременно исчезнут или по крайней мере в значительной степени уменьшатся всяческие преграды для трансграничного движения товаров, денег, информации и людей. Мировая политика изменится от нулевой игры к позитивной (что в конечном счете полезно для всех), которая оформится преимущественно через международные организации.

На самом деле в последние десятилетия (а в реальности - в течение последнего столетия) положение общества улучшилось. Количество войн и число погибших в них уменьшилось, уровень жизни вырос, материальная сторона жизни во всех смыслах стала лучше. Но и в этом процессе были свои скрытые стороны. Во-первых, все это не лучшим образом отразилось на состоянии экологии. Потребление все растущего населения нанесло непоправимый удар по окружающей среде. Во-вторых, проводящие проект западные страны под руководством США всегда молча предполагали, что ведущая роль в полезном для всего населения мероприятии на все времена останется у Запада.

Но так не случилось. Мировые экономические проблемы продвинули Атлантику в тандеме с Азией. И что не удивляет, все это привело, например, к росту Китая, сопровождающемуся обострением напряжения с соседствующими с ним странами. Справившаяся с последовавшим после краха коммунизма кризисом Россия сумела создать своеобразную и сильную политику. То же самое можно сказать и в отношении Турции и многих других стран.

В-третьих, народы с разным культурным фоном не хотят принимать западную модель общества. Это демонстрирует, например, то обстоятельство, что так называемая Арабская весна не принесла с собой всеобщего счастья, а стала причиной возникновения войн и хаоса, а также выхода на первый план исламистов. Более того, в западном обществе вырос протест против мультикультурности и иммиграции. Национализм поднял голову почти во всем мире, в том числе, и в среде западного среднего класса.

Причины этого, с одной стороны, культурные: слияние людей с разными культурными фонами – неизбежно сложный процесс. С другой стороны, на Западе усилилось противостояние глобализму по чисто экономическим причинам, и хотя глобализация была полезна западной элите и символическому среднему классу третьих стран (особенно Китая, но и, например, Индии), материальный уровень жизни западного среднего класса, скорее, ухудшился, и надежд на улучшение нет. По крайней мере, при продолжении нынешних тенденций.

Поэтому бунт против элитарного глобализма понятен и даже неизбежен. В ближайшие годы начавшееся в англо-американских странах протестное голосование может распространиться на европейский материк и дальше. Есть ли от этого польза? Да, но для кого? Ни у сторонников Брекзита и других противников Европейского союза, ни у Трампа нет, по моей оценке, хорошего варианта решения фундаментальных проблем, стоящих перед миром, Европой или собственным, конкретным домом.

Численность населения в мире по-прежнему растет. Люди хотят и даже требуют достойного, а по возможности - хорошего материального достатка. Состояние окружающей среды ухудшается. Конфликты, обусловленные частично материальными интересами, частично культурным и идеологическим противостоянием, скорее, углубляются. На сегодняшнюю миграционную проблему можно даже закрыть глаза, но не надолго. Глобальное потепление и рост населения Африки сделает в ближайшее десятилетие эту проблему еще более серьезной.

То есть проблемы, которые стоят перед нами – глобальные. И их решения должны быть глобальными. Возврат к мировому порядку глобализации в длительной перспективе нереален и на самом деле нежелателен. Но и хороших решений нет, по крайней мере, мне они неизвестны. Так что остается лишь надеяться, что удастся решить хотя бы часть мировых противоречий и избежать эскалации конфликтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАберлинглобализациязападитоги года
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