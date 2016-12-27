В топ-20 самолетов мира для любителей авиации вошли пять советских моделей

В рейтинг, места в котором не ранжируются, были включены произведенные за последние 50 лет самолеты, которые, по мнению журналистов, заинтересуют авиагиков.

В перечне, в частности, оказался военно-транспортный самолет Ил-76, впервые поднявшийся в воздух в 1971 году. Он используется в настоящее время в российской армии. Его также применяет авиакомпания «Алроса» для грузовых перевозок.

В список также вошли Ан-72 и его более поздняя модификация Ан-74, совершившие первые полеты в 1977 и 1983 годах соответственно. Ан-74 в настоящее время доставляет людей и грузы на станцию Борнео в районе Северного полюса.

Кроме того, в топ-20 оказались Ил-96, поднявшийся в воздух в 1988 году, и воздушное судно Ан-225 «Мрия» (первый полет в том же году). В настоящее время сохранился лишь один экземпляр Ан-225, который эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

В перечень также были включены украинские пассажирские самолеты Ан-148 и Ан-158, а также российский Sukhoi Superjet 100. Они совершили первые полеты в 2000-х годах.

Журналисты также перечислили в рейтинге Boeing 737, являющийся самым массовым пассажирским самолетом за всю историю, крупнейший серийный авиалайнер в мире Airbus A380, воздушные суда Bombardier CSeries и другие транспортные средства.