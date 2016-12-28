Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей

Как отмечается, система сработала после удара о первый же ларек на рынке, сообщает Би-би-си.

Также, появилась информация о том, что предполагаемый исполнитель нападения тунисец Анис Амри отправил перед началом нападения смс-сообщение: "Брат, все идет по плану, как того хочет бог. Я в машине. Молись обо мне, брат".

Пока не ясно предназначалось ли это сообщение человеку, который был арестован . 40-летнего выходца из Туниса задержали в минувшую среду по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря. Жертвами наезда грузовика на толпу стали 12 человек.

В прокуратуре считают, что новый подозреваемый поддерживал связь с 24-летним Анисом Амри.