Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов

Уточняется, что долги генподрядчика за электроэнергию составляют 17 млн рублей, сообщает портал Газета.ru.

В ДЭК отметили, что 15 декабря руководству «Дальспецстроя» было направлено уведомление об ограничении электроэнергии, но погашение долга не последовало. По этой причине 26 декабря на нескольких объектах были применены ограничения.

Энергетики намерены усилить санкции 9 января, так как не видят «со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации». Ограничения могут затронуть некоторые объекты космодрома.