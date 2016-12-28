Певкур поглумился над Михалом в социальных сетях

«Довольно смешно», - прокомментировал Певкур ссылку на игру, оформленную в стиле «Звездных войн».

В 2012 году Михал выступил в одной из телепередач с пояснениями по поводу скандала с финансированием Партии реформ, надев белый свитер. Как утверждается, в скандале также фигурировали полиэтиленовые пакеты с наличными деньгами. А четыре лимона - намек на картинку, нарисованную бывшим членом правления Таллиннского порта Алланом Кийлем для владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, у которого Кийл тем самым якобы потребовал четыре миллиона евро за политическую поддержку.