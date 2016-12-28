Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Певкур поглумился над Михалом в социальных сетях

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Борьба между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром за пост председателя Партии реформ приняла более острый характер: Певкур разместил в соцсети Facebook ссылку на интернет-игру, в которой фигурируют наполненные деньгами полиэтиленовые пакеты, четыре лимона и белый свитер, пишет Rus.ERR.

«Довольно смешно», - прокомментировал Певкур ссылку на игру, оформленную в стиле «Звездных войн».

В 2012 году Михал выступил в одной из телепередач с пояснениями по поводу скандала с финансированием Партии реформ, надев белый свитер. Как утверждается, в скандале также фигурировали полиэтиленовые пакеты с наличными деньгами. А четыре лимона - намек на картинку, нарисованную бывшим членом правления Таллиннского порта Алланом Кийлем для владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, у которого Кийл тем самым якобы потребовал четыре миллиона евро за политическую поддержку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкристен михалпартия реформханно певкур
По теме
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало

Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало 23

«Нам нужно наладить хорошие отношения и с эстонцами, и с русскими, а также со всеми партиями», - подчеркнул в студии Postimees кандидат на пост председателя Партии реформ, экс-министр внутренних дел Ханно Певкур. Смотрите видео! Ханно Певкур будет баллотироваться на пост председателя Партии реформ

Ханно Певкур будет баллотироваться на пост председателя Партии реформ

Бывший министр внутренних дел Ханно Певкур подтвердил, что с большой долей вероятности будет баллотироваться на съезде Партии реформ в председатели.
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака зодиака
15:00
Что мужчины разных знаков зодиака не терпят в женщинах
14:50
Видео: Баруто одержал третью победу в ММА
14:50
Картина дня: чем запомнится 2016 год, приговор врачу из Ида-Вирумаа, мошенники использовали алкоголиков
14:43
Двухлетний Малахов произвел фурор. Скорее смотрите и вы!
14:36
Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё
14:36
Фото: в Канаде нашли огород возрастом 3800 лет
14:32
Галерея: сотни россиян приехали в Таллинн отмечать Новый год
14:28
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
14:28
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом
14:25
«Лестер» стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
14:16
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
14:16
Россия готовится к отключению от мирового интернета
14:09
В Пирита появятся променад и концертная площадка
14:01
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах
14:00
Горькая утрата: знаменитости, которые умерли в 2016 году (2)
14:00
Бывший капитан "Транса" отправился на просмотр в "Инфонет"
13:59
ТОП-10: чем запомнится 2016 год
13:59
Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии (1)
13:54
Женщина родила четырех детей всего за 11 месяцев!
Все новости
LimonЦеликом
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154 (4)

У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка

У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака зодиака
14:43
Двухлетний Малахов произвел фурор. Скорее смотрите и вы!
14:36
Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё
14:00
Горькая утрата: знаменитости, которые умерли в 2016 году (2)
KrasotkaЦеликом
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание

Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание

Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте

Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте

Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео

Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео

15:00
Что мужчины разных знаков зодиака не терпят в женщинах
14:28
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
14:28
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом
14:16
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возможны перебои при отправке почты в Россию

28. дек
Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?
Погода
Фото: в Канаде нашли огород возрастом 3800 лет

Фото: в Канаде нашли огород возрастом 3800 лет

Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Таллинне автомобиль BMW протаранил заправку

Фото: в Таллинне автомобиль BMW протаранил заправку

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея: сотни россиян приехали в Таллинн отмечать Новый год

Галерея: сотни россиян приехали в Таллинн отмечать Новый год

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Культура
Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Самые читаемые
Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(1)
Галерея: в Испании произошел "военный переворот"
Фото: в Таллинне автомобиль BMW протаранил заправку
Топ комментариев
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(49)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,961 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 28.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees