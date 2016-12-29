Фото и видео: каково это - жить в прозрачном доме?

Как рассказывают Ким и Джефф Вэллес, им регулярно задают один и тот же вопрос: неужели вас не беспокоит жизнь на виду у всех? Сначала, безусловно, они чувствовали себя немного неуютно, но затем привыкли и живут так уже десять лет.

Так как их стеклянный дом находится на тихой улице, им удается сохранять приватность и жизнь они ведут самую обычную. Хозяйка уверяет, что при необходимости они могут задернуть шторы, однако пользуются этой возможностью только в спальне.

Фото: Скриншот с видео

Фото: Скриншот с видео

Супругам нравится следить за сменой сезонов. "Мы тут совершенно слиты с природой", - говорят они.

Фото: Скриншот с видео

Фото: Скриншот с видео

По мнению женщины, нет ничего приятнее, чем в снежную погоду лежать на диване с книгой и слушать, как потрескивают дрова в камине.

Фото: Скриншот с видео

Фото: Скриншот с видео

ПО словам семьи, их дом вызывает много удивления и любопытства, но они всегда готовы показать его изнутри всем желающим.

Фото: Скриншот с видео

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