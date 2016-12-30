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Центр по изучению экстремизма «Сова» признали иностранным агентом

Rus.Postimees.ee
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Российское министерство юстиции включило в реестр НКО, исполняющих функции иностранного агента, информационно-аналитический центр «Сова», который занимается изучением проблем национализма и ксенофобии.

Московский центр добавлен в список иностранных агентов на основании внеплановой проверки, которое проводило столичное управление минюста, говорится в сообщении на сайте министерства.

Региональная общественная организация «Информационно-аналитический центр „Сова“» была создана в октябре 2002 года. Центр занимается мониторингом ситуации с национализмом в России и других проявлений ксенофобии, передает Би-би-си.

Сотрудники центра, в частности, регулярно посещали «Русские марши» в Москве в качестве наблюдателей и вели свою статистику убийств и нападений на национальной почве.

Директор «Совы» Александр Верховский пообещал оспорить решение минюста в суде. «Конечно, мы будем обжаловать, мы не согласны с решением по существу», - сказал он Интерфаксу. Он признал, что центр получает финансирование из-за границы, но не согласился с оценкой его деятельности как политической.

«Деньги мы, конечно же, получаем. И деятельность органов оцениваем, мне кажется, этим занимается каждый гражданин. Мне совершенно непонятно, почему это называется политической деятельностью», - заявил Верховский.

Иностранным агентом, согласно российскому законодательству, признаются некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Для «агентов» предусмотрен более строгий порядок отчетности перед минюстом.

Закон предусматривает штраф до 300 тысяч рублей за отказ организаций указывать в своих материалах, что они признаны иностранными агентами. На этой неделе очередной штраф на такую сумму получил правозащитный центр «Мемориал».

В этом году к иностранным агентам был причислен социологический «Левада-центр». И «Мемориал», и «Левада-центр» оспаривали включении в реестр в суде. «Мемориал» в середине декабря получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы, а «Левада-центр» дожидается судебного рассмотрения.

На встрече с правозащитниками в декабре президент России Владимир Путин назвал проблемой присвоение социологам «Левада-центра» звания иностранных агентов. В целом же жалобы на закон об «агентах» он не принял и дал совет, как не оказаться в этом списке: не получать деньги из-за рубежа.

Сейчас в списке «иностранных агентов» уже больше 150 организаций.

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