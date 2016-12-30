«Нафтогаз Украины» получит кредит в 500 млн долларов для закупки газа

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений.

"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

Кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению Кабинета министров от 30 ноября, сказали в компании.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на 300 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.