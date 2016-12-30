Новые санкции Обамы - против России или против Трампа?

"Новые американские санкции направлены против Трампа настолько же, насколько против России", - так озаглавлена, например, статья Джошуа Китинга на либеральном сайте Slate.

Объясняя решение Кремля не высылать в ответ американских дипломатов, автор пишет: "Путин, похоже, разделяет широко распространенное мнение, что Трамп будет проводить в отношении России более дружественную политику, чем Обама. Так что, возможно, он не видел смысла лезть на рожон из-за мер, принятых президентом, который через две недели выходит в тираж".

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