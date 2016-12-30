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Полезно знать: некоторые работники будут получать компенсацию по болезни уже со второго дня

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Государство предлагает предпринимателям платить работникам компенсацию по болезни начиная со второго дня. Министерство финансов объясняет, кто будет получать дополнительную компенсацию, пишет Postimees.

Если до сих пор работодатель был обязан платить работнику минимум 70 процентов его средней заработной платы за 4-8 дни болезни, с нового года у работодателя есть право платить работнику компенсацию без социального налога за второй и третий дни болезни, как и за 4-8 дни.

«У работодателя не появляется обязанность выплачивать компенсацию по болезни на второй и третий календарный день, но закон дает возможность платить ее без социального налога», - говорит Лийси Полль из Министерства финансов.

Она говорит, что размер суммы, которую будет выплачивать работодатель на второй и третий календарный день, определяет работодатель.

Согласно пояснениям министерства, поправка закона дает руководителям предприятий возможность в большей степени содействовать сохранности и восстановлению здоровья работников, а также улучшению условий для того, чтобы больной работник оставался дома.

По словам Полль, уже нашлись работодатели, который добровольно согласны выплачивать компенсацию на второй и третий день болезни, чтобы больной работник не приходил на работу. Полль говорит, что выплата не будет отличаться от той, которая полагается на четвертый день болезни, речь также идет о денежной компенсации по болезни. Освободить эти деньги от социального налога — логичный шаг, поскольку с денег для компенсации по болезни в принципе не платится социальный налог. 

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