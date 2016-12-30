Полезно знать: некоторые работники будут получать компенсацию по болезни уже со второго дня

Если до сих пор работодатель был обязан платить работнику минимум 70 процентов его средней заработной платы за 4-8 дни болезни, с нового года у работодателя есть право платить работнику компенсацию без социального налога за второй и третий дни болезни, как и за 4-8 дни.

«У работодателя не появляется обязанность выплачивать компенсацию по болезни на второй и третий календарный день, но закон дает возможность платить ее без социального налога», - говорит Лийси Полль из Министерства финансов.

Она говорит, что размер суммы, которую будет выплачивать работодатель на второй и третий календарный день, определяет работодатель.

Согласно пояснениям министерства, поправка закона дает руководителям предприятий возможность в большей степени содействовать сохранности и восстановлению здоровья работников, а также улучшению условий для того, чтобы больной работник оставался дома.

По словам Полль, уже нашлись работодатели, который добровольно согласны выплачивать компенсацию на второй и третий день болезни, чтобы больной работник не приходил на работу. Полль говорит, что выплата не будет отличаться от той, которая полагается на четвертый день болезни, речь также идет о денежной компенсации по болезни. Освободить эти деньги от социального налога — логичный шаг, поскольку с денег для компенсации по болезни в принципе не платится социальный налог.