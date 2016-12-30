Продавец топлива: накануне морозов держите бак полным

По словам менеджера по продукции моторного топлива Индрека Сасси, в зимнее время рекомендуется держать топливный бак автомобиля максимально полным, чтобы избежать возникновения конденсата – эти рекомендации распространяются как на автомобили с бензиновым, так и дизельным двигателем.

«Опасность возникновения конденсата особенно вероятна именно сейчас, когда температура колеблется в больших пределах: в новогоднюю ночь стояла плюсовая температура, к четвергу-пятнице государственная метеослужба обещает до 20 градусов мороза, а на выходных снова ожидается плюс. При таких колебаниях температуры рекомендуется держать бак максимально наполненным, поскольку именно отсутствие пустого пространства в баке снижает риск возникновения конденсата», - пояснил Индрек Сасси.

«При смешивании конденсата и топлива в работе мотора могут проявиться сбои, которые автовладелец может списать на счет некачественного топлива, хотя на самом деле проблема вызвана скопившимся в топливном баке конденсатом», - добавил Сасси.

Владельцам автомобилей с дизельным мотором Сасси рекомендует быть особенно внимательными в отношении качества и происхождения топлива. «Общая рекомендация – заправляться только на тех станциях, в надежности которых нет сомнений», - добавил Сасси.