ТОП-10 лучших дешевых авиакомпаний мира

Skytrax опубликовал список лучших дешевых авиакомпаний мира по итогам 2016 года. Для того чтобы найти действительных лидеров, были опрошены 19,2 миллиона пассажиров из 104 стран. Всего была собрана информация по 208 авиакомпаниям, а для основательного обзора был выбран 41 параметр: от слаженности процедуры посадки на борт до качества обслуживания, пишет Business Insider.

10. Azul Brazilian Airlines

Прежняя позиция: до сих пор не попадала в число лучших.

Azur работает преимущественно на бразильском рынке, но некоторые самолеты совершают дальние перелеты в Соединенные штаты или в Европу. Кроме того, что Azur получил десятое место в мировом рейтинге, он также заслужил титул лучшей дешевой авиакомпании и лучшей летной команды Южной Америки.

9. Jetstar Asia

Прежняя позиция: 9

Jetstar Asia принадлежит предприятию Jetstar Airways, которая в свою очередь входит в австралийский концерн Qantas Grupp. У них относительно маленький парк самолетов, и они летают преимущественно в юго-восточную Азию. Эту авиакомпанию отметили за отличное наземное обслуживание и замечательные цены и качество.

8. IndiGo

Прежняя позиция: 7

Сразу после выхода на рынок в 2006 году, IndiGo стала одной из самых известных дешевых авиакомпаний в Азии. В парке самолетов фирмы более 100 новых Airbus A320, к ним заказано еще 400 машин. Седьмой год подряд IndiGo входит в список лучших авиакомпаний центральной Азии. Клиенты, прежде всего, благодарят предприятие за хорошие экипажи и разумные цены, а также за качество обслуживания.

7. WestJet

Прежняя позиция: 8

WestJet находится на рынке с 1996 года и является второй по размерам авиакомпанией Канады. В парке самолетов более 100 Boeing, которые летают в более 100 городов Северной Америки.

6. AirAsia X

Прежняя позиция: 6

AirAsia X – это дочернее предприятие крупной авиакомпании AirAsia. В его самолетах есть и бизнес-места, а пунктами назначения является вся Азия. AirAsia X получила высокую оценку именно за качество премиум-класса.

5. Jetstar Airways

Прежняя позиция: 5

Уже пятый год подряд Jetstar назвали лучшей дешевой авиакомпанией Австралии и Океании. Пассажиры отмечают отличные экипажи и разумные цены, а также качество обслуживания.

4. EasyJet

Прежняя позиция: 4

Клиенты отмечают хорошее качество обслуживания и низкие цены, свойственные EasyJet. За годы эта авиакомпания стала одним из лидеров дешевых авиаперевозок в мире, в ее парке имеется более 230 самолетов, а количество пунктов назначения перевалило за отметку в 800 по всей Европе.

3. Norwegian

Прежняя позиция: 3

Норвежская дешевая авиакомпания заставила расстроиться многих своих конкурентов своими идеями и открытием новых линий. Четвертый год подряд Norwegian входит в список лучших дешевых авиакомпаний Европы. Также она является лучшей компанией по дальним полетам.

2. Virgin America

Прежняя позиция: 2

Кроме второй строчки в этом рейтинге, Virgin America является лучшей дешевой авиакомпанией как в Северной Америке, так и в Америке в целом. Авиакомпания предлагает хорошее качество, которого ждут от имени Virgin. А цены билетов отвечают принципу дешевых авиакомпаний.

1. Air Asia

Прежняя позиция: 1

Восьмой год подряд титул лидера всех дешевых авиакомпаний мира получает Air Asia. Пассажиры отмечают, прежде всего, хорошее отношение к клиентам, дружелюбные экипажи и эффективную работу.