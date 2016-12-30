Греция обновила собственный туристический рекорд

Так, по информации Греческой Национальной туристической организации (GNTO), эксперты которой оценивали число бронирований, 2017-й год должен стать еще более успешным: по акциям раннего бронирования туристами было сделано на 19% больше заявок на туры в Грецию, чем в ушедшем году. Оценивались данные в период с апреля по ноябрь 2017 года, пишет tourister.ru.

Наилучшую динамику роста турпотока показал российский рынок — он продемонстрировал 25%-е увеличение в сравнении с прошлым годом. На втором месте — британские туристы, которые прибывали в Грецию на 19% чаще, чем в прошлом году. Из Германии было зафиксировано на 16% больше прибытий, из Польши и США — на 7%.

По информации GNTO, вклад туротрасли в ВВП Греции в 2016 году составил 20%.