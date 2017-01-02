ИГ устроило взрыв в Багдаде в день визита Олланда, погибли около 40 человек

Террорист-смертник взорвал себя в автомобиле на одной из оживленных площадей. По данным катарского телеканала, целью был рынок, где торговали фруктами и овощами, а жертвами стали рабочие и полицейские. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи.

Телеканал ссылается на сайт террористов ИГ Amaq, где говорится, что в результате атаки погибли около 40 человек, 57 ранены. По данным телеканала As Sumaria, погибли около 20 человек и более 30 получили ранения. Reuters называет другие цифры - 32 погибших, 61 раненый.

Как передает ТАСС, взрыв произошел на площади 55 в квартале, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Многим зданиям, расположенным близ места взрыва, нанесен значительный ущерб.

Это стало уже второй атакой в иракской столице за последние три дня. Утром в субботу в центральном квартале Багдада Синак прогремели два взрыва - одну бомбу привел в действие террорист-смертник, другая была заложена заранее у магазина автозапчастей. Погибли 28 человек, более 50 получили ранения.

Кроме того, группировка взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь в клубе Reina.

Франсуа Олланд отчитался в Багдаде об атаке на ИГ в Пальмире

В Багдад сегодня прибыл с официальным визитом президент Франции Франсуа Олланд вместе с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Как передает BBC, глава государства встретился с французскими военными, которые ведут борьбу с боевиками ИГ в Сирии и Ираке в рамках операции Chammal, проводящейся с 2014 года. В Ираке находятся 500 французских военнослужащих, которые консультируют местные вооруженные силы.

«Действия против терроризма здесь в Ираке помогают предотвратить теракты на нашей собственной земле», - сказал Олланд, выступая на базе элитной контр-террористической службы Ирака близ Багдада.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади он рассказал об атаках самолетов ВВС Франции по позициям боевиков ИГ в сирийской Пальмире, состоявшихся в воскресенье, 1 января. «Наши самолеты продолжают наносить удары. Вчера они нанесли новый удар по ИГ в Пальмире, поскольку наш единственный враг - это ИГ», - заявил он (цитата по ТАСС).

В целом в отношении Сирии, напомнил Олланд, Париж придерживается прежней позиции, выступая за «переходный политический процесс». «Необходимо создание правительства, которое объединило бы все составные части (Сирии), позволив в дальнейшем наладить более эффективную борьбу с терроризмом», - добавил он.

Пальмира была освобождена сирийской армией от боевиков ИГ 27 марта, однако 11 декабря террористы вновь заняли город, когда оттуда ушли правительственные силы.

Французские войска в составе западной коалиции против ИГ наносят авиаудары по позициям исламистов. У берегов Ирака эти действия поддерживает флагман ВМС Франции - авианосец «Шарль де Голль», несущий авиагруппу в составе 40 самолетов, включая 20 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.