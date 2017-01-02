Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Впервые за полвека Volvo не стала самой продаваемой машиной в Швеции

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Впервые за более чем полвека автомобиль Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции. Согласно данным автомобильной ассоциации страны, его место в рейтинге занял Volkswagen Golf, сообщает "Би-би-си"

втомобили Volkswagen Golf выбрали 5,9% покупателей, в то время как доля продаж Volvo трех разных моделей составила 5,7%.

Последний раз подобное произошло в 1962 году, когда Volvo уступила первое место в рейтинге продаж автомобилю Volkswagen Beetle.

Несмотря на то, что Volvo теперь владеет китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, марка до сих пор считается легендарным шведским брендом. И сейчас почти каждая пятая машина в Швеции - это Volvo, доля автомобилей этой марки в стране составляет 21,5%, в то время как у Volkswagen - 15,7%.

По данным автомобильной ассоциации Швеции, 2016 год стал рекордным по продажам автомобилей, их число выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАvolvoавтомобильрейтинг
По теме
Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии

Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии

Компания Volkswagen в течение трех лет наймет на работу более тысячи IT-специалистов из разных областей, сообщает Carscoops. Новое исследование в США показало, что после легализации марихуаны количество смертей на дорогах снижается

Новое исследование в США показало, что после легализации марихуаны количество смертей на дорогах снижается 3

Легализация медицинской марихуаны в США в целом не привела к увеличению числа аварий с летальным исходом, а в некоторых штатах количество таких ДТП после разрешения легкого наркотика даже сократилось. Такое открытие сделал коллектив американских ученых, чье исследование было опубликовано в American Journal of Public Health. О нем рассказывает Fox News.
вокруг новогодней речи президента
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
теракт в турции
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
08:36
Германия: новогодние фейерверки сильно загрязняют воздух
08:26
Заключенные Вируской тюрьмы предстанут перед судом за беспорядки
08:19
На Apple подали в суд из-за ДТП, в котором погиб ребенок
08:08
Полиция задержала за сутки 33 нетрезвых водителей
07:58
Трамп критикует Китай и обещает остановить ракетную программу КНДР
07:49
Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?
07:40
Впервые за полвека Volvo не стала самой продаваемой машиной в Швеции
07:26
В Ида-Вирумаа два автомобиля вылетели в кювет
07:17
Арестованы 12 человек по делу о нападении на клуб в Стамбуле
07:02
Видео: на пешеходном переходе детей чудом не сбила машина (1)
22:13
Завтра Эстонию накроют снегопады (8)
21:59
Картина дня: Lux Express не пускают в Россию, Яна Тоом о поездке в Сирию и гибель эстонца в Австралии
21:36
В Тарту мужчина прыгнул в реку с моста, вслед за ним прыгнул еще один, чтобы его спасти
21:20
Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?
21:03
СМИ: в Германии задержали сирийца, готовившего теракт на грузовике
20:49
Фото и видео: в Мустамяэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП
20:16
Полиция Камбоджи ищет блогеров, назвавших короля геем (1)
20:00
Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше
19:52
Расследование гибели двух пограничников вышло на финишную прямую (7)
19:31
Синоптики дают неутешительный прогноз: январь будет холоднее обычного (1)
Все новости
LimonЦеликом
Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году

Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году (3)

Иностранные СМИ: Королева Елизавета II умирает?

Иностранные СМИ: Королева Елизавета II умирает? (2)

Предсказания Нострадамуса на 2017 год звучат тревожно

Предсказания Нострадамуса на 2017 год звучат тревожно (1)

2. янв
Названо самое страшное место на Земле
2. янв
Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини
2. янв
Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына
2. янв
Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год
KrasotkaЦеликом
Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше

Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше

Рулетики из баклажанов с сырной начинкой

Рулетики из баклажанов с сырной начинкой

После праздника: топ-пять секретов, как избавиться от мешков под глазами

После праздника: топ-пять секретов, как избавиться от мешков под глазами

2. янв
Определен размер женской груди, который больше всего нравится мужчинам
2. янв
Можно ли давать активированный уголь детям?
2. янв
Идеальная девушка: какой ее видят мужчины (2)
2. янв
Семь необычных советов красоты
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?

Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?

2. янв
Места в детских садах Эстонии подорожают (1)
Погода
Завтра Эстонию накроют снегопады

Завтра Эстонию накроют снегопады (8)

Синоптики дают неутешительный прогноз: январь будет холоднее обычного

Синоптики дают неутешительный прогноз: январь будет холоднее обычного (1)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Заключенные Вируской тюрьмы предстанут перед судом за беспорядки

Заключенные Вируской тюрьмы предстанут перед судом за беспорядки

Полиция задержала за сутки 33 нетрезвых водителей

Полиция задержала за сутки 33 нетрезвых водителей

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей (1)

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года

Фотоновость: жители Виймси грамотно взбадриваются после празднования Нового года (1)

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Российские пограничники не пропускают через границу автобусы Lux Express(19)
Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?
Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?
Видео: на пешеходном переходе детей чудом не сбила машина(1)
Москва менее чем за сутки придумала, чем ответить США на вновь введенные санкции(3)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
США высылают 35 российских дипломатов, введены новые санкции(19)
Bалюта
USD
0,956 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.01.2017
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees