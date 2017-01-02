Трамп критикует Китай и обещает остановить ракетную программу КНДР

В понедельник Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение: "Северная Корея только что заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не случится!"

Через полчаса он опубликовал другое сообщение, в котором упрекнул Китай за отказ помогать по вопросу Северной Кореи: "Китай получал огромные деньги и богатства от США в абсолютно односторонней торговле, но не будет помогать с Северной Кореей. Чудесно!"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего новогоднего обращения заявил, что Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны.

Ранее эксперты Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи заявили, что КНДР к 2020 году может создать ракеты, способные долетать до территории США.

В марте Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты.

Скандальные заявления по Китаю

В последние месяцы Дональд Трамп сделал немало заявлений, которые были встречены официальным Пекином с недоумением и раздражением.

"Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну", - заявил, в частности, Трамп в мае в ходе своей предвыборной кампании.

В начале декабря - после разговора Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь - министерство иностранных дел КНР направило избранному президенту США официальный протест.

Китай рассматривает Тайвань не как суверенное государство, а как собственную провинцию, поэтому выступает против официальных контактов между другими странами и Китайской Республикой.

В середине декабря - после захвата Китаем американского подводного исследовательского беспилотника - Трамп написал в "Твиттере", что "Китай его украл".