Полезное видео: узнайте, какие странные запреты существуют в разных странах мира

Итальянская Венеция, Город на воде, страдает не только от «высокой воды», но и от отливов, часто случающихся в зимний период.

Кирпичные стены под водой, покрытая водорослями колючая проволока: такая картина открывается в карьере Румму. Бывшие здания тюрьмы постоянно привлекают большое количество дайверов и не только.

ТОП-10 лучших дешевых авиакомпаний мира

Дешевые авиакомпании известны не только низкими ценами на билеты, но и некоторыми недостатками в качестве и удобстве. Однако есть некоторые фирмы, которые выигрывают на фоне коллег, а потому находятся в числе лидеров.

Зарубежный портал назвал семь лучших мест зимней Эстонии

Эстония постепенно возвращает себе статус одного из любимых туристических направлений для российских туристов, пишет vokrugsveta.ru.

Чего не знают пассажиры? Откровенные рассказы cотрудников авиакомпаний

Сотрудники авиакомпаний анонимно на сайте Reddit отвечают, чего о полете на самом деле не знают пассажиры.

Названо самое страшное место в мире

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью». Рейтинг, как пишет ТАСС, опубликовал развлекательный сайт 9gag.com.

Видео: смотрите, что российские туристы думают о Таллинне

Сегодня в Таллинн на Балтийский вокзал прибыл очередной заполненный до отказа поезд из России. Прибывшие на нем туристы приехали в Таллинн отмечать Новый год и поделились своими впечатлениями и ожиданиями.

Галерея: в Испании произошел "военный переворот"

Ежегодно, в испанском городе Иби, проводится фестиваль Els Enfarinats. Знаменателен фестиваль тем, что на центральной площади устраивается яично-мучная битва, пишет Reis.

Российский портал назвал пять причин посетить остров Сааремаа

Остров Сааремаа — популярное направление у путешественников. Остров окружен Балтийским морем, знаменит уникальной природой и деревенским укладом жизни, пишет trip-point.ru.

Фото: в джунглях Бразилии нашли изолированное от внешнего мира племя индейцев

Аэрофотосъемка, сделанная над тропическими лесами в Бразилии, открыла новые подробности жизни изолированного племени, которые помогут сформировать новый взгляд на быт эпохи неолита, сохранившийся на этом участке планеты.

Стюардесса рассказала о действующих в самолетах правилах этикета, о которых не все знают

Бортпроводница рассказала, как нужно себя вести во время полетов, чтобы не допустить конфликта из-за откидывания спинки кресла.

Очень странное видео: японцы показали туристам, как правильно пользоваться туалетом

В Японии создали видео для туристов, обучающее пользованию туалетами в стране. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее данный ролик.

Хорошая новость для пассажиров Lux Express

Начиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту в связи с предпраздничным ростом числа пассажиров.

Крупная авиакомпания запретила перевозить определенные породы собак

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запретит перевозить на своих рейсах собак брахицефальных пород — мопсов, пекинесов, грифонов и других.