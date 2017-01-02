Полезное видео: узнайте, какие странные запреты существуют в разных странах мира

Узнайте, в каких странах и почему законодательно запрещено бегать с друзьями, сниматься в порно, если у вас слишком маленькая грудь, и выступать под фонограмму.
Смотрите видео здесь.
Портал "Моя Планета" решил сделать подборку странных запретов, существующих в разных странах мира.
Узнайте, в каких странах и почему законодательно запрещено бегать с друзьями, сниматься в порно, если у вас слишком маленькая грудь, и выступать под фонограмму.
Смотрите видео здесь.
Все началось со слов. «Ты теперь видишь, что у тебя есть мужчина, который тебя ценит и обходится с тобой, как с принцессой», - писал в октябре 2014 года 37-летний актер-любитель и кассир Маргус Сепп одной из своих жертв.
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