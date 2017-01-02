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Полезное видео: узнайте, какие странные запреты существуют в разных странах мира

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал "Моя Планета" решил сделать подборку странных запретов, существующих в разных странах мира.

Узнайте, в каких странах и почему законодательно запрещено бегать с друзьями, сниматься в порно, если у вас слишком маленькая грудь, и выступать под фонограмму.

Смотрите видео здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзапреты
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