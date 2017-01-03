Биатлонист Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и выступит в Оберхофе

Перед вылетом в Германию Эрмитс рассказал, что сейчас он чувствует себя хорошо и надеется выступить достойно.

Первую часть сезона Эрмитс и его партнеры по сборной вряд ли могут занести себе в актив, так как при достаточно неплохой стрельбе представители эстонской команды очень серьезно уступали конкурентам в скорости лыжного хода. Как следствие, за три первых этапа у мужчин кубковые очки набрал лишь Каури Кыйв, который в Швеции был 21-м в индивидуальной гонке.

На этапе Кубка мира в Германии за мужскую сборную Эстонии помимо Кыйва и Эрмитса также выступит Роланд Лессинг.