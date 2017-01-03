Хорошие новости для любителей круизов: эстонское турбюро стало членом международной организации CLIA

CLIA (Cruise Lines International Association) – это крупнейшее в мире объединение круизных компаний, в котором состоят все самые известные в мире круизные компании, а также их официальные агенты по продажам.

Организация CLIA была основана в 1975 году с целью популяризовать круизы как вид туризма, а также создать определенные стандарты, обеспечивающие безопасность пассажиров, сохраняющие экологию, объединяющие требования к обработке информации и расширяющие культурное пространство народов мира. Сертификат CLIA дает дополнительные гарантии для пассажиров: это означает, что агенство, в котором был приобретен круиз, соответствует стандартам и требованиям этой организации.

Членами CLIA являются 60 круизных компаний, 300 фирм-партнеров (в том числе порты и компании, занимающиеся кораблестроением), около 20 000 туристических бюро по всему миру (большая часть из них действуют в США), а также около 30 000 частных лиц, работающих в различных туристических агентствах специалистами по продаже круизов. За прошлый год члены CLIA обслужили 25 миллионов клиентов.

«Мы рады тому, что к CLIA присоединилась фирма из Эстонии, - комментирует заместитель президента CLIA Europa Энди Хармер. - Большинство европейских фирм-членов организации находится в Великобритании и Ирландии, а во многих других европейских странах еще нет ни одного члена CLIA. Поэтому мы очень рады признать успехи Эстонии в развитии круизного туризма».

«Круизный туризм набрал большую популярность среди путешественников из Эстонии. По сравнению с 2015 годом количество покупателей круизов за 2016 год удвоилось», - комментирует руководитель круизного агенства CruiseCentre Кристи Кукк. По ее словам, из-за выросшего интереса клиентов к круизам - в октябре 2016 года концерн Estravel открыл дочернее предприятие CruiseCentre, которое представляет 40 круизных компаний по всему миру, и связано с ними прямыми договорами. Мы рады тому, что CLIA признала нашу деятельность.