МИД Украины выразил протест в связи с высказываниями Марин Ле Пен о Крыме

В МИД назвали ее высказывания проявлением "неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", предупредив о последствиях. "Подобные заявления, а также действия, нарушающие украинское законодательство, будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд на Украину", - говорится в сообщении.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) направила письмо в МИД относительно запрета въезда в страну лидеру французской партии "Народный фронт". Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, решение о запрете въезда может быть принято уже в среду.

Ранее Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией. При этом, власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.