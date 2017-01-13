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Хабиб Нурмагомедов: четвертого марта я завоюю пояс UFC

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Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме прокомментировал новость об официальном подтверждении боя против Тони Фергюсона и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

"4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течение двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон", - сказал спортсмен.

Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта в Лас-Вегасе, в рамках вечера UFC 209. На кону поединка будет стоять временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Победитель получит право на бой с действующим чемпионом Конором Макгрегором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАХабиб Нурмагомедов
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