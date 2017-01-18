Завтра будет заложен краеугольный камень в здание Мустамяэского центра здоровья

"Жители Мустамяэ, которые с нетерпением ждут новый медицинский центр, получат его в конце этого года", - сказала заместитель мэра Таллинна Мерике Мартинсон.

Новый центр, как и старая поликлиника, будет относиться к Западно-Таллиннской центральной больнице, член правления которой Имби Мокс выразила надежду, что в новом Центре здоровья пациент сможет получить необходимое амбулаторное обслуживание: посещение семейного врача и узких специалистов, здать анализы и т.д.

Авторы архитектурного проекта - бюро Visuaal OÜ, а строительные работы выполняет фирма Rand&Tuulberg AS.

Медицинский центр планируется открыть в конце 2017 года. Прогнозируемая стоимость здания - 6 миллионов евро. Строительство финансируется при поддержке Европейского фонда регионального развития.