Всего в прошлом году зарегистрировали 557 связанных с коррупцией преступлений, что является рекордным показателем. Большую часть — 64 процента — составили взятки. Рост числа коррупционных преступлений связан прежде всего с должностными фальсификациями, которых в 2015 году зарегистрировали 65, а в 2016 году 161. В их число входят, например, выданные при техосмотре автомобиля технические паспорта, в которых указывалось, что автомобиль технически исправен, хотя в действительности он таковым не являлся.

Если в прошлом году было совершено 557 связанных с коррупцией нарушений, то за год до того их было 450. При этом количество коррупционных нарушений растет с 2012 года, когда оно составило 161. В 2013 году оно составило 322, а в 2014 году 355, сообщается в статистике Министерства юстиции.