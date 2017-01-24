Свои накопившиеся претензии глава государства в резкой форме выразил министру внутренних дел Игорю Шуневичу, являющемуся главой наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск", передает "Интерфакс" .

"Так, как вы себя вели на площадке, играя с "Динамо" (Рига), это ни в одни ворота не лезет. Если бы спортсмены в Риге получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть", - цитирует Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства .

Лукашенко подчеркнул, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

"Не забывайте, что 15 тысяч сидят на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа", - подытожил глава государства.

После победы над одноклубниками из Минска со счетом 1:3 рижское "Динамо" занимает предпоследнее место в сводной таблице чемпионата и последнее - в западной конференции КХЛ.