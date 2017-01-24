Россияне стали больше интересоваться путешествиями по Балтике: круизы в Эстонию пользуются повышенным спросом

Если в 2015 году наблюдалось снижение интереса россиян к таким турам на фоне нестабильной экономической ситуации, то в 2016 году положение выправилось. Пассажиропоток вырос, хотя пока и не достиг показателей докризисного периода. Однако в 2017 году спрос на круизы по Балтике продолжит увеличиваться, считают в паромной компании, пишет Рамблер/Путешествия.

«Мы ждем рост пассажиропотока из России, хотя тренды и статистика границ бывают противоречивыми. Однако прошедшие новогодние каникулы и внимание российских туристов к скандинавскому направлению еще раз подтвердили, что потенциал есть. Поэтому мы настроены оптимистично», — считает директор по продажам в России и странах СНГ Елена Коверо.

Всего за 2016 год Viking Line перевез 6,5 млн пассажиров, что на 1 % меньше, чем годом ранее. Снижение связано с тем, что два парома на две недели снимались с линий для техобслуживания и модернизации интерьеров.

Самыми популярными стали круизы в Эстонию и маршрут Хельсинки ‑ Таллинн, который выбрали более 2 млн человек.