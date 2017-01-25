На стене висит ружье: кто спасет мир от Третьей мировой?

Военная истерия плоха среди прочего тем, что у людей резко сдают нервы. Homo sapiens sapiens вообще плохо приспособлен к эмоциональным перепадам, что не мешает нам ни придумывать оружие массового истребления, ни устраивать всепланетные соревнования по принципу «кто кого переистерит в средствах массовой информации».

И хорошо еще, если ядерные кнопки доверены людям, которых не так-то просто вывести из себя. А если нет? Насколько, как называют их англофоны, chains of command, вертикали подчинения, застрахованы от случайности? От чьей-то ошибки? От того, кто вдруг рехнется от страха?

Космическое «Око» видит ракеты противника

В немецком сериале «Германия 83» (он шел у нас на ETV+) рассказывается история шпиона из ГДР, которого перебрасывают в ФРГ и внедряют в структуры НАТО. Агент под кодовым именем Колибри, молодой парень, внезапно превратившийся из гэдээровского пограничника в помощника натовского генерала, довольно быстро понимает, что Восток преувеличивает угрозу с Запада. 1983-й был годом, когда НАТО проводил в Западной Европе масштабные учения «Умелый лучник» на случай ядерного конфликта с СССР. Учения были столь реалистичны, а поступавшие с Запада агентурные сведения столь разноплановы, что советские военные привели свои ракетные войска в полную боеготовность и усилили позиции, перебросив самолеты в Восточную Германию и Польшу. Звучит знакомо, не правда ли?..

В общем, мир тогда стоял на пороге ядерной войны. В телесериале спасителем планеты стал, конечно, главный герой, правдами и неправдами донесший до своего начальства правду об «Умелом лучнике». Что было в реальности – никто не знает: тогдашний глава Генштаба СССР маршал Ахромеев говорил западным историкам, что никогда и не слышал ни про какие учения НАТО (расспросить маршала подробнее уже невозможно – он покончил с собой после провала августовского путча 1991 года).

Достоверно известно другое: всех нас спасли от смерти (а не родившихся на тот момент – от небытия) еще до развертывания учений «Умелый лучник». В сентябре 1983 года мир и так стоял на ушах: в ночь на 1 сентября в СССР был сбит случайно пересекший границу пассажирский «Боинг» из Южной Кореи, после чего международная обстановка резко обострилась.

И вот в ночь на 26 сентября оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15 подполковник Станислав Петров получает сообщение о том, что с американской базы запущены и летят в сторону СССР ядерные ракеты.

Сведения поступили с компьютера космической системы раннего предупреждения «Око». Вообще-то подполковник Петров обязан был в такой ситуации срочно проинформировать руководство страны, которое держало палец на «ядерной кнопке». Однако Станислав Евграфович предпочел сначала как следует вчитаться в сообщение. Запуски были произведены из одной точки, к СССР летели несколько межконтинентальных баллистических ракет... и это было странно: если бы американцы хотели начать войну, ракет было бы куда больше.

Подполковник Петров единолично решил, что имело место ложное срабатывание системы. Он был абсолютно прав: впоследствии было установлено, что недреманное «Око» было буквально ослеплено – солнечный свет, отразившись от высоких облаков, засветил датчики спутника. Так подполковник Петров спас мир.

Дарт Вейдер отказывается выполнять приказ

А вот британский генерал Майк Джексон, прозванный солдатами «Дарт Вейдер» и «Князь Тьмы», и британский поп-рокер Джеймс Блант, настоящая фамилия которого – Блаунт. Не все знают, что автор хита «You’re Beautiful» окончил Королевскую военную академию Сандхёрст и в 1999 году добровольцем поехал на Балканы, где командовал танковым подразделением НАТО на македоно-югославской границе. Вскоре подразделение Блаунта перебросили в Косово.

Chain of command в Югославии была такой: капитан Блаунт подчинялся генералу Джексону, а генерал Джексон – командующему силами НАТО в Европе, американскому генералу Уэсли Кларку.

В июне 1999 года танки капитана Блаунта возглавили 30-тысячный миротворческий контингент, который двинулся от македонской границы к международному аэропорту «Слатина» в Приштине. Натовцы опоздали: двумя днями ранее сводный батальон ВДВ России, входивший в тот же самый международный миротворческий контингент, получил тайный приказ совершить марш-бросок на Приштину, чтобы не допустить захвата «Слатины» сухопутными войсками Альянса.

К 12 июня аэропорт был успешно взят россиянами. Естественно, российское командование понимало всю рискованность операции – и подготовило план на случай нападения НАТО на своих десантников. План был прост, как и всё у военных: провести срочные переговоры с руководством Югославии, вступить с ней в военный союз и дать отпор НАТО на всей территории Косово, одновременно перебросив туда несколько полков или даже дивизию ВДВ. Что из этого вышло бы на самом деле – никто не знает; не исключено, что конфликт эскалировал бы очень быстро и закончился сами понимаете чем.

12 июня около 11 часов утра колонны британских джипов и танков остановились перед российскими блок-постами.

Генерал Кларк приказал генералу Джексону отбить «Слатину» у русских. Отбить во что бы то ни стало, «подавить» русский десант, а если понадобится, то и «уничтожить». Капитан Блаунт высказал Джексону сомнения в том, что приказ следует выполнять, – ввиду последствий для всего мира: если русских атаковать, им на помощь прилетят истребители, после чего начнется сущий ад. Блаунт добавил, что не станет стрелять в русских и под угрозой трибунала.

Генерал Джексон, пришедший к похожим выводам, сцепился с Уэсли Кларком, прямо заявив: «Я не намерен начинать Третью мировую войну!»

Высшее командование НАТО засуетилось и надавило на Венгрию и Болгарию, чтобы те запретили России использовать свое воздушное пространство. Россияне и британцы несколько дней прожили бок о бок; когда у десантников кончилась вода, натовцы выручили их минералкой. Потом политики договорились, история пошла своим чередом. Позднее американцы обвиняли генерала Майка Джексона в нарушении субординации. На родине его, наоборот, наградили орденом «За выдающиеся заслуги».

Это лишь два примера из многих десятков – и, к слову, даже не самые-самые.

...Мой коллега Алексей Иванов пишет о том, что вероятность «досадного инцидента» сегодня возросла – слишком много ружей мы развесили по стенам; рано или поздно может выстрелить не одно, так другое. Это было бы очень скверно. И хотелось бы верить, что в критической ситуации, когда и если генералов той или иной супердержавы клюнет в одно место Огненный Петух, найдутся подполковники Петровы, капитаны Блаунты и генералы Джексоны, которые положат конец безумию.