Фото: Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

В финале Серена Уильямс встретилась со своей старшей сестрой Винус Уильямс.

Она обыграла ее со счетом 6:4, 6:4.

35-летняя теннисистка побеждала в этом чемпионате в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.

После победы Уильямс сможет вернуться на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она вновь опередит немку Ангелику Кербер, которая завершила выступления в Australian Open в четвертом раунде. В прошлом году в финале чемпионата Кербер опередила Уильямс.

Всего у Уильямс 23 победы в турнирах Большого шлема. Она обошла по этому показателю немецкую теннисистку Штеффи Граф. Пока Уильямс не побила лишь рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт, которая в 1960-1975 годах одержала 24 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

В воскресенье в финале мужской части чемпиона встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.