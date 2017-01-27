Громкий скандал в США: футболисты четыре года безнаказанно насиловали девушек

При этом университет не проявлял особой активности в том, чтобы привлечь игроков к ответственности. В одном из случаев университет даже оплатил пострадавшей девушке учебу, чтобы замять изнасилование, пишет портал Postimees.ee со ссылкой на издание Deadspin.

По данным издания, персонал футбольной команды сам подыскивал игрокам сексуальных партнеров, а теперь уже бывший главный тренер команды Арт Брайлес руководствовался принципом «пусть выселятся».

До суда дело дошло после того, как 26-летняя Элизабет, решила, что н может больше молчать.