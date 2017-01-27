Власти США: под миграционный запрет Трампа попадают владельцы грин-карт

«Он запретит въезд держателям грин-карт», — заявила представитель ведомства Джиллиан Кристенсен, сообщает портал Газета.ru.

Ранее авиакомпания Qatar Airways выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что пассажиры, которые направляются в США из семи мусульманских стран, на которые распространяется указ американского президента Дональда Трампа, должны иметь при себе грин-карту или дипломатическую визу.

Также сообщалось, что американские эксперты по этике в работе президента США обратили внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп ввел миграционные санкции против семи мусульманских стран, ни в одной из которых у него нет бизнес-проектов.