Воскресенье, 29. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа, пишет "Би-би-си"

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США.

Согласно принятому в пятницу указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

После этого юристы ACLU подали петицию от лица выходцев из этих стран, задержанных в американских аэропортах. По данным министерства внутренней безопасности США, запрет уже коснулся более 100 человек.

Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции (NILC) сообщил Би-би-си, что подает в суд на президента Трампа и главу министерства внутренней безопасности США. О намерении подать судебный иск заявил и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

По данным американских СМИ, судебное решение действует по всей стране; оно временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под президентский указ, а также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Указ Дональда Трампа вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей, как в США, так и за их пределами: помимо прочего, популярная певица Рианна назвала президента "аморальной свиньей".

В субботу задержание 11 прилетевших беженцев в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке стало толчком для массовых протестов на территории воздушной гавани, где тысячи человек требовали от властей впустить вынужденных переселенцев.

По свидетельствам очевидцев, при зачитывании решения судьи Доннелли манифестанты взорвались аплодисментами на словах о том, что разрешение на въезд "действует по всей стране".

По данным ACLU, за сутки действия указа в аэропортах США были задержаны от 100 до 200 человек, однако эта информация не подтверждена властями.

Особый резонанс вызвало задержание двоих мужчин арабского происхождения - Ханида Дарвеша и Хайдера Альшави - в аэропорту имени Кеннеди сразу после подписания указа.

Правозащитники назвали арест обоих "очевидно нелегальным". В данный момент эти задержанные на свободе. Они также составили судебный иск, требуя остановить действие указа.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал наглухо закрыть для мусульман возможность въезда в Штаты до тех пор, пока "наши люди не разберутся, что происходит".

Однако после победы на выборах риторика Трампа смягчилась, и он ни разу не повторял этот тезис на публике. Правозащитники подчеркивают, что прямой связи между миграцией и террором не существует.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампмигрантысудсшауказ
По теме
СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом

СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, который должен состояться в 2017 году, может сорваться по причине его нежелания встречаться с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Как пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве, в основе противоречий лежат различия во взглядах Трампа и Чарльза на проблему климатических изменений, сообщает ТАСС.   Разговор Трампа и Путина: президенты обсудили борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии

Разговор Трампа и Путина: президенты обсудили борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии 2

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу провели первый с момента вступления Трампа в должность главы государства телефонный разговор, пишет "Би-би-си".
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону

Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону 29

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. В первом диалоге после вступления Трампа в должность участвовал также вице-президент США Майк Пенс. Диалог президентов занял около 45-50 минут.  Первые жертвы нового порядка Трампа: семерых арабов не посадили в самолет до Нью-Йорка

Первые жертвы нового порядка Трампа: семерых арабов не посадили в самолет до Нью-Йорка

Семерых выходцев из арабских стран в аэропорту столицы Египта Каира отказались посадить на самолет в США, где они надеялись получить убежище. Представители каирского аэропорта отметили, что эта мера была применена впервые во исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.  Американские мусульмане задумались об иске против решения Трампа

Американские мусульмане задумались об иске против решения Трампа 4

Совет американо-исламских отношений намерен в суде оспорить решение американского президента Дональда Трампа, который на 120 дней приостановил программы размещения беженцев и на 90 дней закрыл въезд для лиц из нескольких странс преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает в субботу The Independent. 
ЕЩЁ
Limon.ee
Limon.ee
Коммерческий текст
студия Postimees
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:18
Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале
12:12
Срочно: Дима Билан умирает?
11:56
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!
11:56
Белые пятна на зубах: почему они возникают и как этого избежать
11:46
Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот
11:38
В Москве женщина прыгнула под поезд вместе со своим ребенком (1)
11:33
Диетический завтрак: тыква, запеченная с творогом и изюмом
11:22
Воскресенье, 29 января, обещает быть сложным: серьезные проблемы в семейных отношениях
11:19
Сыновья принцессы Дианы решили поставить ей памятник в Лондоне
11:10
Истребители НАТО совершат бреющие полеты над Эстонией (1)
10:55
Видео: пара из Эстонии сняла невероятно красивый ролик о своем путешествии по Доминикане (1)
10:40
СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом
10:23
Фото: возле магазина Grossi произошел пожар
10:12
У берегов Малайзии пропало судно с туристами
10:00
Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа
09:45
В Австралии задержали двух эстонцев по подозрению в мошенничестве
09:30
Полиция задержала 15 нетрезвых водителей
09:24
Разговор Трампа и Путина: президенты обсудили борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии (2)
09:08
В Таллинне водитель автобуса начал движение с зажатым в дверях пассажиром
09:00
Полиция поймала сбежавших из арестного дома молодых мужчин
Все новости
LimonЦеликом
Скончалась вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова

Скончалась вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова

Срочно: Дима Билан умирает?

Срочно: Дима Билан умирает?

Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот

Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот

11:22
Воскресенье, 29 января, обещает быть сложным: серьезные проблемы в семейных отношениях
28. янв
Мария Шукшина показала роскошную жизнь в Лондоне
28. янв
Новость о разрыве Мэрилин Керро и Александра Шепса оказалась ложью (видео)
28. янв
Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами
KrasotkaЦеликом
Что твой макияж говорит о тебе?

Что твой макияж говорит о тебе?

Я больше не хочу собственного мужа

Я больше не хочу собственного мужа

Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

11:56
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!
11:33
Диетический завтрак: тыква, запеченная с творогом и изюмом
28. янв
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?
28. янв
Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (4)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Государство советует отказаться от карточек паролей

Государство советует отказаться от карточек паролей

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

27. янв
Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары? (4)
Погода
Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале

Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале

Неделя завершится пасмурной погодой c небольшими осадками

Неделя завершится пасмурной погодой c небольшими осадками

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: возле магазина Grossi произошел пожар

Фото: возле магазина Grossi произошел пожар

В Австралии задержали двух эстонцев по подозрению в мошенничестве

В Австралии задержали двух эстонцев по подозрению в мошенничестве

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу

Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

Авиакомпания предупреждает: туман стал причиной задержки рейсов

Культура
Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

Самые читаемые
Тяжелая авария в Таллинне: госпитализированы четыре человека(1)
В Австралии задержали двух эстонцев по подозрению в мошенничестве
В Таллинне водитель автобуса начал движение с зажатым в дверях пассажиром
Полиция поймала сбежавших из арестного дома молодых мужчин
В Москве женщина прыгнула под поезд вместе со своим ребенком(1)
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(52)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(41)
Керсти Кальюлайд вдобавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(34)
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону(29)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Bалюта
USD
0,936 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees