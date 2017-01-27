Игрок сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Австрии

И причин тому было несколько. Одна из них, это то, что еще во время сезона игроком стали интересоваться европейские клубы.

За несколько месяцев до окончания сезона, команда высшей лиги Дании «SönderjyskE» изъявила желание приобрести Антонова, но руководство "Левадии" посчитало предложенную сумму недостаточной и ответило отказом. Однако, для эстонского футболиста внимание одного из лучших клубов Дании стало неплохой мотивацией и причиной смотреть в сторону Запада.

И как стало известно, зимнее трансферное окно стало богатым на предложения о работе для Антонова. Конкретные предложения поступили из Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши и Австрии.

Были разговоры о Израиле и Голландии. Наиболее сильный интерес к самому дорогостоящему игроку Левадии проявили польская «Chojniczanka» и австрийский SV Horn, владельцем которого является бывший игрок московского ЦСКА, а ныне игрок AC Milan — Keisuke Honda. От обоих клубов на столе лежали контракты.

«Я выбрал SV Horn. Сделал это не только потому, что они предложили лучший контракт. Здесь мне понравилось все: профессионализм в переговорах, небольшой красивый уютный город, прекрасная тренировочная база и коллектив. Проведя с клубом несколько тренировок и одну контрольную игру в Вене, я понял, что хочу остаться именно здесь. Для меня это первый зарубежный контракт и, несомненно, новый опыт. Вполне возможно, что в этой команде мне придется немного изменить стиль игры, играть более атакующую роль. Но, и это амплуа мне хорошо знакомо. Надеюсь оправдать доверие руководства и тренерского состава нового клуба.

Со своей стороны мне остается поблагодарить Левадию - клуб, в котором я провел 5 незабываемых сезонов и не один раз поднимал над головой победный кубок. Хочу пожелать руководству и бывшим партнерам удачи и новых успехов на футбольном поприще» - сообщил через своего представителя Илья Антонов.