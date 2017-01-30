Законы Эстонии, конечно, запрещают как-то воздействовать на религиозные взгляды детей до 15 лет без согласия их родителей. Оно и понятно: детская психика более восприимчива, чем взрослая, дети склонны верить во что угодно. Да и вряд ли каким-то родителям понравится, если его ребенка проповедники той или иной веры начнут охмурять, как ксендзы Козлевича.

С другой стороны, религия так или иначе присутствует в нашей культуре – взять хотя бы праздник Рождества, неразрывно связанный с христианской традицией.

Что вы думаете о пропаганде религии среди детей? Сталкивались ли вы с подобными случаями? Против вы или за? Заранее благодарим за ответы! Ваш Rus.Postimees.ee.