По имеющимся у BNS данным Коммерческого регистра, Вяйнсалу вышел из Свободной партии 30 января, к партии он присоединился в июне 2015 года.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель сообщил, что он встретится с Вяйнсалу на следующей неделе. До этой встречи Херкель не захотел комментировать выход Вяйнсалу из партии.

Исполнительным руководителем Свободной партии Вяйнсалу был избран в декабре 2015 года. В этой должности он пробыл до сентября 2016 года.

Велло Вяйнсалу закончил экономический факультет Таллиннского технического университета, работал в строительной организации ЕКЕ, долгое время руководил фирмой ELKE Grupi AS со своим участием.

В течение четырех лет он также руководил работой волостного совета Вихула.