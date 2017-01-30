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Еще раз о негражданах

А слабо признать свою ошибку?

Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Тема эстонского гражданства для русских эстоноземельцев за последнюю четверть века поднимается регулярно, хотя и все время неожиданно. Обычно с подачи какого-нибудь словоохотливого политического или общественного деятеля, пишет преподаватель Игорь Калакаускас.

Затем, как и положено, все начинают высказываться, уличать друг друга в непатриотизме/заигрывании с русскими/нежелании жить реалиями сегодняшнего дня/лицемерии/предательстве национальных интересов. Как правило, дискуссия завершается так же неожиданно, как и начинается: стороны возвращаются к исходным позициям и скрупулезно подсчитывают политические очки.

Ничего нового во время продолжающихся уже больше недели взаимных перепалок на означенную тему никто не сказал. Лидер центристов вбросил тему, потом ожидаемо увернулся от прямых столкновений с партнерами по коалиции, но великодушно дал возможность высказаться русскоязычным однопартийцам. Последние приняли удар на себя, русские голоса отработали и остались ждать следующего повода высказаться.

Реформисты, судя по всему, так и не определились, нужны ли им русские голоса или спокойно можно довольствоваться тем, что есть. Большого желания подставляться у осторожных «белок» не возникло, поэтому их реплики вполне можно назвать вялыми.

Ну, консерваторы с IRL и «свободниками» не привыкли в данном вопросе к гибкости. Русские для них продолжают оставаться «троянским конем», и удерживает ревнителей национальной идеи от призыва выслать всех недовольных неэстонцев за Нарову или Финский залив только элементарное чувство самосохранения.

Соцдемы вообще как-то в последнее время потерялись. «Роман» с русским электоратом у них не задался, новых идей нет. Такое ощущение, что мечутся они, как в том анекдоте про обезьяну, не знавшей, к кому примкнуть – к умным или красивым.

Как мне показалось, самих «угнетаемых» проблема требующих преодоления при достижении гражданства Эстонии препятствий почти совсем не занимает. Созданный некоторое время назад «Союз неграждан Эстонии» позволил себе довольно скептическое замечание, которое лично я склонен поддержать. Как ни печально, не взволновались те, кому вроде как положено волноваться и требовать. Иными словами, большинство не получивших гражданство подстроилось к ситуации и уже не хочет ничего в своей жизни менять. Сдавать экзамены? В очередной раз заверять кого-то в своей лояльности? Ведь все равно не поверят, даже если скрепить все документы кровью и ежедневно участвовать в церемонии подъема и спуска флага на Тоомпеа.

Среди несовершеннолетних постоянных жителей Эстонии «серопаспортники» если и есть, то, скорее, по недоразумению. В процентном отношении их действительно очень немного и можно с уверенностью сказать, что их проблема уже решена. Чего не скажешь о представителях старшего поколения, которых часто называют «поколением 50+». Как мне кажется, перед эстонским государством стоит на данный момент неразрешимая задача – побудить этих людей проявить интерес к гражданству ЭР. Именно отсутствие интереса к теме у означенной целевой группы (замечу, потенциальных избирателей!) больше всего и тормозит замаячившую революцию в политике гражданства.

Однако о революции говорить пока рано. Очевидно, что почти никто из эстонских политиков не готов признать, что в первые годы восстановленной независимости Эстонская республика по умолчанию отомстила десяткам тысяч жителей за сам факт их присутствия на территории страны. Отомстила с одним лишь прицелом – вынудить к отъезду. Желая подыграть сильным на тот момент реваншистским настроениям в обществе и не попытавшись заручиться независимой международной юридической поддержкой, сотни тысяч эстоноземельцев государство признало незаконными мигрантами со всеми вытекающими для них унизительными процедурами натурализации и легализации.

Подавляющее большинство ущемленных в правах «советских оккупантов» и их потомков приняло ситуацию такой, как она есть. Обида за эту подлость политиков и откровенное попрание элементарных норм справедливости никуда не делась. И те, кто добился «синих» паспортов, кто довольствовался «серыми» или принципиально взял «красные» - все отлично помнят об этом.

По-хорошему, нынешним государственным мужам стоило бы взять на себя смелость признать искусственно созданный институт «негражданства» политической ошибкой или хотя бы вынужденной мерой. И предложить гражданство Эстонии всем этим людям, – разумеется, кто того пожелает - не требуя взамен ничего. Вот просто – ничего! Только в этом случае тему можно будет считать закрытой. Во всех других случаях это будет напоминать форму борьбы за голоса на очередных выборах.

Но ожидать сегодня такого поступка от государственных деятелей по меньшей мере наивно. Поэтому предлагаю всем расслабиться и поговорить о чем-то другом – более реальном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгражданствонеграждане
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