"По имеющейся у нас информации в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы", - сообщается на сайте музея.

Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали. "Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме", - говорится в заявлении музея.

Ранее петербургский портал "Фонтанка" сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.